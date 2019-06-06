В МИД ответили на вопрос о контактах России с Гуаидо

Александр Щетинин. Москва поддерживает контакты со всеми политическими силами, заинтересованными в мирном урегулировании в Венесуэле , заявил глава департамента Латинской Америки МИД РФ "Мы поддерживаем контакты со всеми политическими силами в Венесуэле, которые готовы к этому, в интересах налаживания внутриполитического диалога между ними и нахождения политических решений той ситуации, в которой находится Венесуэла, в интересах народа и социально-экономического развития", — заявил он, отвечая на вопрос, есть ли у России контакты с окружением самопровозглашенного лидера Венесуэлы Хуан Гуаидо. В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.