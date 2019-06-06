Пока вы спали: Путин встретился с мягкой силой Китая

Как прошла встреча Путина и Си Цзиньпина в Москве

Президент России Владимир Путин 5 июня встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле, вместе они осмотрели китайские авто, которые будут производить в Тульской области , а потом посетили панд Жуи и Диньдинь в московском зоопарке. Об этом рассказал специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников

Колесников обратил внимание на речь Си Цзиньпина перед началом переговоров. Он заявил о самых кардинальных за последние сто лет переменах в мире и заявил, что на глав Китая и России возлагают большие надежды народы двух стран и международное сообщество. Корреспондент отметил, что случайных слов в таком жестоком протокольном режиме не бывает. По версии Колесникова, и Си Цзиньпин, и Путин, считают своей миссией разрушение однополюсного мира и построение нового.

Дачи перестали быть инвестициями

Российский аналитики зафиксировали рост числа россиян, решивших продать дачи, при этом спрос на загородные дома остается низким, но россияне все так же любят отдыхать на даче. Как пишут «Известия», каждый четвертый в 2018 году провел лето за городом, в том числе в арендованных домах.

По данным ВЦИОМ, в этом сезоне больше четверти россиян планируют отдохнуть за городом. При этом в I квартале 2019 года число объявлений о продаже дачного участка выросло почти на 22 процента. Директор Центра загородной недвижимости Сергей Ганусов назвал массовый отказ от дач уткой. По его мнению, такое впечатление складывается из-за трех сегментов, которые сложно продать: это недостроенные здания, участки, будущее которых непонятно, и большие дорогие проекты. Эксперт рынка недвижимости Надежда Минаева заявила, что садовые участки сейчас сложно воспринимать как инвестицию, а покупательская способность россиян — низкая.

В России прокомментировали слухи об отстранении от летней Олимпиады

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков опроверг сообщения британских СМИ о возможном недопуске российских спортсменов к Олимпиаде-2020 в Токио из-за допингового скандала. Об этом пишут «Известия».

СМИ сообщали, что поводом к отстранению могут стать обвинения в адрес прыгуна в высоту Данила Лысенко. Поздняков подчеркнул, что Олимпиады — это соревнования, в которых принимают участие национальные олимпийские комитеты стран. ОКР был полностью восстановлен 1 марта 2018 года, не находится под санкциями и исполняет все обязательства. «Поэтому мы даже не рассматриваем возможность неучастия в следующих Олимпийских играх», — подчеркнул глава комитета.

США стали лидером по инвестициям в Россию

Исследование аудиторско-консалтинговой сети EY показало, что США впервые с 2013 года стали лидером по числу инвестиционных проектов в России. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным EY, по итогам 2018 года число инвестпроектов США в российской экономике выросло почти на 74 процента — до 33 проектов (по сравнению с 19-ю проектами в 2017 году). Второй по инвестициям в российскую экономику стала Германия (24 проекта), а замыкает тройку лидеров Китай (упал с первого места на третье).

Сотрудникам «Роскосмоса» усложнили выезд за рубеж

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за рубеж для руководства госкорпорации и глав связанных с ней предприятий, допущенных к секретной информации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на два источника в ракетно-космической отрасли.

По словам собеседников агентства, такое решение было принято после бегства из страны одного из топ-менеджеров. «Коммерсант» https://www.kommersant.ru/doc/3992369 ранее писал, что гендиректор НИИ космического приборостроения (входит в «Роскосмос») Юрий Яскин под предлогом командировки сбежал за границу. По данным газеты, он покинул страну на фоне начала внутреннего аудита «Роскосмоса» в НИИ.