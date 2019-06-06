Надо воссоединится с Россией: Что поможет Украине вернуть Крым

«Есть очень короткий путь к возвращению Крыма в состав Украины. Я считаю это реальным путем: Украине надо воссоединиться с Россией, как она воссоединилась триста с лишним лет назад», — отметил политик.

Цеков подчеркнул, что единственный шанс для Украины «стать цивилизованным и нормальным государством» — это стремиться наладить отношения с российскими властями.

«Для этого они бы разработали план, как улучшить отношения с Россией, как восстановить экономические связи, а они предлагают какую-то ерунду», — отметил член Совета федерации.

«Не думайте, что Зеленский забыл про Крым. Когда будет наработано определенное решение, его вынесут», — отметила чиновница.

Цеков, комментируя слова Мендель, отметил, что «Брюссель не будет помогать Зеленскому в возвращении Крыма». По его словам, Украина необходима европейским политикам в первую очередь как «источник напряжённости в отношениях с Россией».

«Будут что-то делать, предлагать какие-то шаги, санкции у них есть. Все это будет, но это пустое», — полагает член Совфеда.

Народ Украины ждёт реальных политиков, уверяет Цеков. По его мнению, руководство страны должно реально оценивать ситуацию и предложить решение проблем, поскольку действия Зеленского «просто заморозят ситуацию».