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Надо воссоединится с Россией: Что поможет Украине вернуть Крым 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков в разговоре с корреспондентом НСН рассказал, при каких обстоятельствах Украина сможет «вернуть» полуостров. По его словам, для выполнения цели государство должно объединиться с соседней страной.
«Есть очень короткий путь к возвращению Крыма в состав Украины. Я считаю это реальным путем: Украине надо воссоединиться с Россией, как она воссоединилась триста с лишним лет назад», — отметил политик.
Цеков подчеркнул, что единственный шанс для Украины «стать цивилизованным и нормальным государством» — это стремиться наладить отношения с российскими властями.
«Для этого они бы разработали план, как улучшить отношения с Россией, как восстановить экономические связи, а они предлагают какую-то ерунду», — отметил член Совета федерации.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что во время деловой поездки в Брюссель намерен обсудить варианты возвращения Крыма с чиновниками Евросоюза и представителями Североатлантического альянса. Об этом в эфире телеканала 1+1 заявляла пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.
«Не думайте, что Зеленский забыл про Крым. Когда будет наработано определенное решение, его вынесут», — отметила чиновница.
Цеков, комментируя слова Мендель, отметил, что «Брюссель не будет помогать Зеленскому в возвращении Крыма». По его словам, Украина необходима европейским политикам в первую очередь как «источник напряжённости в отношениях с Россией».
«Будут что-то делать, предлагать какие-то шаги, санкции у них есть. Все это будет, но это пустое», — полагает член Совфеда.
Народ Украины ждёт реальных политиков, уверяет Цеков. По его мнению, руководство страны должно реально оценивать ситуацию и предложить решение проблем, поскольку действия Зеленского «просто заморозят ситуацию».
Комментарии5
Политика , Владимир Зеленский , Сергей Цеков , ЕС , Совет Федерации , НАТО , Республика Крым
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