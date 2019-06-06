«Кидали Россию»: Как Украина обманывала Москву

«Во многом отношения между Россией и Украиной так сложились, потому что Украина, вернее, власти Украины, кидали и обманывали договоренности с Россией», — заявил Червоненко.

Также он добавил, что поддерживающие Украину США и ЕС «не факт, что заинтересованы именно в мире».

«Им нужна Украина как раздражитель, как собака, которая грызет и ослабляет Россию», — отметил бывший чиновник.

Он добавил, что Россия «никуда в космос не улетит», поэтому украинским властям необходимо научиться договариваться с Москвой, не теряя своего достоинства и независимости.