Экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил, что Киев «обманывал» Москву, нарушая договоренности, и это в итоге повлияло на отношения двух стран. Об этом он рассказал в эфире телеканала NewsOne.
«Во многом отношения между Россией и Украиной так сложились, потому что Украина, вернее, власти Украины, кидали и обманывали договоренности с Россией», — заявил Червоненко.
Также он добавил, что поддерживающие Украину США и ЕС «не факт, что заинтересованы именно в мире».
«Им нужна Украина как раздражитель, как собака, которая грызет и ослабляет Россию», — отметил бывший чиновник.
Он добавил, что Россия «никуда в космос не улетит», поэтому украинским властям необходимо научиться договариваться с Москвой, не теряя своего достоинства и независимости.