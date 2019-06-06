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«Кидали Россию»: Как Украина обманывала Москву 

Рамблер + ещё 14 44 минуты назад
Экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил, что Киев «обманывал» Москву, нарушая договоренности, и это в итоге повлияло на отношения двух стран. Об этом он рассказал в эфире телеканала NewsOne.
«Во многом отношения между Россией и Украиной так сложились, потому что Украина, вернее, власти Украины, кидали и обманывали договоренности с Россией», — заявил Червоненко.
Также он добавил, что поддерживающие Украину США и ЕС «не факт, что заинтересованы именно в мире».
«Им нужна Украина как раздражитель, как собака, которая грызет и ослабляет Россию», — отметил бывший чиновник.
Он добавил, что Россия «никуда в космос не улетит», поэтому украинским властям необходимо научиться договариваться с Москвой, не теряя своего достоинства и независимости.
Политика , Видео , В мире , Евгений Червоненко , ЕС , Киев , Москва
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