Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-министр рассказал, как украинские власти обманывали Россию 

РИА Новости + ещё 1 50 минут назад
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
Червоненко прокомментировал провокацию Киева в ноябре прошлого года, которая привела к задержанию в России украинских моряков. По словам экс-министра приказ морякам нарушить российскую границу был преступным, а сами власти Украины сейчас ничего не делают для их освобождения и не пытаются вести диалог с Москвой. Он добавил, что Киеву следует напрямую предложить российской стороне "перевернуть страницу" в осложненных двусторонних отношениях.
"Во многом отношения между Россией и Украиной так сложились, потому что Украина, вернее, власти Украины, кидали и обманывали договоренности с Россией", — сказал он.
Червоненко также выразил мнение, что для разрешения внутриукраинского конфликта на юго-востоке страны Киеву необходимо вести диалог с Москвой, а не "заходить в тупик".
"В какой бы тупик мы ни зашли, цена этому тупику — беда миллионов украинцев в Донбассе", — заключил экс-министр.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября прошлого года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию ее территориального моря и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была связана с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов, которые в итоге выиграл Владимир Зеленский.
Последние новости
Савченко прокомментировала итоги визита Зеленского в Брюссель Врач о последствиях отравления жидкостью, которую выпил Алибасов Прогноз из США: в Россию завезут мигрантов из Афганистана и Пакистана
Комментарии
Политика , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Евгений Червоненко , Владимир Путин , СБУ , Киев , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Арестован»: Продолжение истории с убийством спецназовца
«Трамп — это гаишник»: что делают американцы в России9
Целиком их вина: О Западе и путче на Украине95
«Благородные» и «дворняги»: Новый скандал вокруг Собчак
Российский «Корнет» превзошел западный Trophy146
Видео
00:42
В Москве поймали бегавшего за людьми мужчину с ножом
Происшествия Криминал
03:36
Большой прорыв. Кучма сделал предложение по Донбассу
В мире Украина
08:39
Россиянам ужесточат контроль в поездках за рубеж
Общество
02:16
Пока вы не уснули: Союзник России взбунтовался
В мире
00:59
Стало известно отношение американцев к России
В мире Социология
00:49
США нарушили договоренность с Россией по Сирии
В мире Армия
01:30
Коломойского обвинили в отмывании $470 млрд
Происшествия Украина
13:01
Жириновский спрогнозировал будущее Зеленского
Политика
05:45
Зеленского обвинили в плагиате
В мире Украина
03:08
Чернокожий ликвидатор ЧАЭС рассказал об аварии
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение