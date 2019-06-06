Экс-министр рассказал, как украинские власти обманывали Россию

Червоненко прокомментировал провокацию Киева в ноябре прошлого года, которая привела к задержанию в России украинских моряков. По словам экс-министра приказ морякам нарушить российскую границу был преступным, а сами власти Украины сейчас ничего не делают для их освобождения и не пытаются вести диалог с Москвой. Он добавил, что Киеву следует напрямую предложить российской стороне "перевернуть страницу" в осложненных двусторонних отношениях.

"Во многом отношения между Россией и Украиной так сложились, потому что Украина, вернее, власти Украины, кидали и обманывали договоренности с Россией", — сказал он.

Червоненко также выразил мнение, что для разрешения внутриукраинского конфликта на юго-востоке страны Киеву необходимо вести диалог с Москвой, а не "заходить в тупик".

"В какой бы тупик мы ни зашли, цена этому тупику — беда миллионов украинцев в Донбассе", — заключил экс-министр.