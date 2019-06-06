Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
Червоненко прокомментировал провокацию Киева в ноябре прошлого года, которая привела к задержанию в России украинских моряков. По словам экс-министра приказ морякам нарушить российскую границу был преступным, а сами власти Украины сейчас ничего не делают для их освобождения и не пытаются вести диалог с Москвой. Он добавил, что Киеву следует напрямую предложить российской стороне "перевернуть страницу" в осложненных двусторонних отношениях.
"Во многом отношения между Россией и Украиной так сложились, потому что Украина, вернее, власти Украины, кидали и обманывали договоренности с Россией", — сказал он.
Червоненко также выразил мнение, что для разрешения внутриукраинского конфликта на юго-востоке страны Киеву необходимо вести диалог с Москвой, а не "заходить в тупик".
"В какой бы тупик мы ни зашли, цена этому тупику — беда миллионов украинцев в Донбассе", — заключил экс-министр.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября прошлого года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию ее территориального моря и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была связана с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов, которые в итоге выиграл Владимир Зеленский.