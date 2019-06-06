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Лавров: США напрямую работали по подготовке путча на Украине 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью РБК, что вина за то, что происходит в настоящее время на Украине, лежит на западных покровителях оппозиции.
«Ещё раз подчеркну, после того, как на Украине состоялся госпереворот, вопреки соглашению, которое буквально за сутки до этого засвидетельствовали немцы, французы и поляки, мы стали стучаться в европейские двери призывая урезонить подконтрольную им оппозицию», — сказал российский министр.
По его словам, западные коллеги только разводили руками.
«Я до сих пор считаю, что вина за то, что сейчас происходит в этой близкой, братской нам стране, целиком лежит на западных покровителях оппозиции. США напрямую работали по подготовке путча. Европейцы, судя по всему, искренне пытались найти компромисс между Януковичем и оппозицией, нашли его, подписали соглашение. Но когда переворот состоялся, они не стали употреблять свою власть, своё влияние на Киев», — отметил Лавров.
В конце апреля генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что обсудил с Лавровым ситуацию на Украине.
Ранее глава российского МИД заявил, что Россия поддерживает деятельность миссии ОБСЕ на Украине и готова предоставить «её наблюдателям ооновскую охрану».
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Комментарии5
Политика , В мире , Конфликты , Сергей Лавров , Томас Гремингер , МИД , ОБСЕ , РБК , США
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