Лавров назвал цель антироссийских санкций Запада

Сергей Лавров. Главная цель антироссийских санкций — наказать страну за независимую внешнюю политику, заявил глава МИД РФ

"Главное, ради чего принимаются санкции, — во-первых, наказать Россию за независимую внешнюю политику. Как не раз говорил президент России Владимир Путин, в американском правящем классе пришло понимание того, что 90-е гг. — это была аномалия, а традиции российской цивилизации, истории, самодостаточности, многонациональности и многоукладности российской жизни всё-таки возобладали. Генетический код нашего народа никуда не исчез", — указал министр в интервью РБК, текст которого размещен на сайте министерства.

Он добавил, что "это не смогли и до сих пор не могут принять некоторые американские политики, в том числе и те, кто буквально держат президента США Дональда Трампа за руки, не позволяя ему реализовать свои предвыборные обещания о нормализации и улучшении отношений с Российской Федерацией".

Вторая причина санкций, по его словам, это недобросовестная конкуренция и попытка повысить свою конкурентоспособность методами санкционного давления.

"Третья, более глобальная причина — это понимание необратимости процессов формирования полицентричного миропорядка, где гораздо больше, чем одно или два государства имеют очень сильное влияние на мировую экономику и политику. Это понимание выражается не в стремлении наладить новые формы функционирования миропорядка с наличием многих, а не двух или одного полюса. Оно проявляется в стремлении затормозить эти процессы, чему тоже служит санкционное давление", — отметил глава российского МИД.

Лавров также напомнил о заградительных мерах, принимаемых США в отношении экономик других стран. "Ведь санкции применяются и против Китая. Если также отнести к санкциям повышение тарифов, то я не знаю, какая мало-мальски значимая страна на планете не является сейчас объектом американских санкций. Все это понимают, но пытаются решить немедленные проблемы через какие-то компромиссы. Если смотреть вдолгую, уверен, американцы проводят политику, которая противоречит их долгосрочным интересам", — заключил министр.