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Депутаты утвердили кандидатуру нового прокурора Москвы 

Российская Газета + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мосгордума утвердила кандидатуру нового прокурора Москвы Дениса Попова, которую ранее внес на согласование Генпрокурор России Юрий Чайка.
Лично нового прокурора депутатам представил заместитель Генерального прокурора Юрий Пономарев. Он попросил народных избранников поддержать представление Генерального прокурора о согласовании на должность прокурора Москвы
— Денис Геннадьевич, в органах прокуратуры работает с 2000 года, прошел путь от старшего следователя Нагатинской межрайонной прокуратуры Москвы до прокурора Республики Хакасия. С февраля 2018 года замещает должность прокурора Республики Дагестан, — сообщил Юрий Пономарев.
Он подчеркнул, что за время службы Денис Попов зарекомендовал себя высококвалифицированным, профессионально грамотным, инициативным руководителем с большим опытом работы и организаторскими способностями.
— Принципиально реагирует на нарушения закона, защищая интересы общества и государства, — охарактеризовал Попова замглавы надзорного ведомства.
Он также сообщил, что советник юстиции 2 класса, награжден орденом Мужества, нагрудными знаками "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации" и "За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации".
Сам будущий столичный прокурор рассказал депутатам, что большую часть профессионального пути он прошел на различных должностях в органах прокуратуры Москвы. Поэтому ему хорошо знакомы проблемы столицы и актуальные вопросы, волнующие жителей города.
— В этой связи усилия органов прокуратуры столицы в первую очередь будут направлены на защиту трудовых прав граждан и оплаты труда, на обеспечение соблюдения прав участников долевого строительства, а также требований федерального законодательства в области миграции, — подчеркнул Денис Попов.
По его словам, на новой должности он обеспечит системное и эффективное надзорное сопровождение выполнения нацпроектов. Кроме того, особое внимание будет уделять вопросам защиты прав предпринимателей, целевого расходования бюджетных средств, соблюдения требований законов в ЖКХ и законодательства об охране окружающей среды. Известен Попов и своей эффективной работой по борьбе с коррупцией. Его предыдущее назначение на должность прокурора Дагестана прошло спустя месяц после того, как в республику по просьбе нового руководителя Владимира Васильева высадился "прокурорский десант". Речь идет о спецгруппе Генпрокуратуры в составе 38 прокуроров. Кроме них в республику для расследования фактов коррупции были командированы следователи центрального аппарата МВД, ФСБ и СКР. За время работы спецгруппы вскрыты крупные хищения в социальной сфере, арестовано несколько высокопоставленных чиновников.
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Комментарии
Политика , Владимир Васильев , Юрий Чайка , Денис Попов , Юрий Пономарев , ФСБ , Генпрокуратура РФ , Мосгордума , СКР , МВД , Москва , Республика Дагестан , Республика Хакасия
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