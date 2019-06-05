Депутаты утвердили кандидатуру нового прокурора Москвы

Лично нового прокурора депутатам представил заместитель Генерального прокурора Юрий Пономарев . Он попросил народных избранников поддержать представление Генерального прокурора о согласовании на должность прокурора Москвы

— Денис Геннадьевич, в органах прокуратуры работает с 2000 года, прошел путь от старшего следователя Нагатинской межрайонной прокуратуры Москвы до прокурора Республики Хакасия. С февраля 2018 года замещает должность прокурора Республики Дагестан, — сообщил Юрий Пономарев.

Он подчеркнул, что за время службы Денис Попов зарекомендовал себя высококвалифицированным, профессионально грамотным, инициативным руководителем с большим опытом работы и организаторскими способностями.

— Принципиально реагирует на нарушения закона, защищая интересы общества и государства, — охарактеризовал Попова замглавы надзорного ведомства.

Он также сообщил, что советник юстиции 2 класса, награжден орденом Мужества, нагрудными знаками "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации" и "За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации".

Сам будущий столичный прокурор рассказал депутатам, что большую часть профессионального пути он прошел на различных должностях в органах прокуратуры Москвы. Поэтому ему хорошо знакомы проблемы столицы и актуальные вопросы, волнующие жителей города.

— В этой связи усилия органов прокуратуры столицы в первую очередь будут направлены на защиту трудовых прав граждан и оплаты труда, на обеспечение соблюдения прав участников долевого строительства, а также требований федерального законодательства в области миграции, — подчеркнул Денис Попов.