Си Цзиньпин назвал Путина самым близким другом

Он рассказал, что за шесть лет они встречались почти 30 раз.

"Россия для меня самое посещаемое иностранное государство". — признался он.

Он добавил, что переговоры прошли в очень откровенной и дружественной атмосфере.

В свою очередь, Путин поблагодарил Си Цзиньпина за переданных Московскому зоопарку двух панд и назвал это жестом доверия и дружбы.

5 июня Владимир Путин и Си Цзиньпин примут участие в торжественной церемонии открытия павильона для двух панд, переданных Китаем Московскому зоопарку.