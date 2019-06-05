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Си Цзиньпин назвал Путина самым близким другом 

Газета.Ru + ещё 13 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель КНР Си Цзиньпин признался, что российский лидер Владимир Путин — его самый близкий друг, передает РИА "Новости".
Он рассказал, что за шесть лет они встречались почти 30 раз.
"Россия для меня самое посещаемое иностранное государство". — признался он.
Он добавил, что переговоры прошли в очень откровенной и дружественной атмосфере.
В свою очередь, Путин поблагодарил Си Цзиньпина за переданных Московскому зоопарку двух панд и назвал это жестом доверия и дружбы.
5 июня Владимир Путин и Си Цзиньпин примут участие в торжественной церемонии открытия павильона для двух панд, переданных Китаем Московскому зоопарку.
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Политика , Цзиньпин Си , Владимир Путин , РИА Новости , Китай
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