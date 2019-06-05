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Пропустившим совещание губернаторам пожелали успехов 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Вице-премьер Максим Акимов пожелал успеха губернаторам, которые не пришли к нему на совещание по исполнению нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает РИА Новости в среду, 4 июня.
Уточняется, что отсутствовали главы Крыма, Мордовии, Еврейской автономной области, Тверской области. Чиновники, которые замещали глав регионов, пояснили, что те направляются на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).
Акимов призвал губернаторов выполнить взятые на себя обязательства по нацпроекту. Он посетовал на то, что не все главы регионов смогли присутствовать при обсуждении важной проблемы.
«Когда нужно строить вам в регионе два, подчеркиваю, моста, когда нужно делать нужные вам съезды с М11, глава региона у меня. Сейчас главы региона нет, а у нас разговор», — прокомментировал он отсутствие главы Тверской области.
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Политика , Видео , Максим Акимов , Еврейская Автономная Область , Республика Крым , Республика Мордовия
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