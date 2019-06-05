Пропустившим совещание губернаторам пожелали успехов

Вице-премьер Максим Акимов пожелал успеха губернаторам, которые не пришли к нему на совещание по исполнению нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает РИА Новости в среду, 4 июня.

Акимов призвал губернаторов выполнить взятые на себя обязательства по нацпроекту. Он посетовал на то, что не все главы регионов смогли присутствовать при обсуждении важной проблемы.