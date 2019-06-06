Bloomberg (США): какой может стать Россия в 2030 году

Bloomberg (США) призывает не отчаиваться. Революции быть! Если не из-за парков, то из-за того, что Фонд «Свободная Россия» в США , в котором бывший замгоссекретаря играет роль Бендера в «Союзе меча и орала», ищет возможности для революции в России . И хотя «антихрамовые» протесты не тянут на буревестников, автор статьи впризывает не отчаиваться. Революции быть! Если не из-за парков, то из-за того, что Путин захочет напасть на Белоруссию , чтобы остаться главой союзного государства.

Со времен аннексии Крыма в 2014 году Россия Владимира Путина является одним из самых стабильных и предсказуемых режимов в мире, по крайней мере, внешне. Это уверенное в себе авторитарное государство, опирающееся на репрессии и молчаливое непротивление населения.

Поэтому вполне естественно, что некоторые ведущие аналитические умы страны пытаются заглянуть в будущее после ухода Путина, запланированного на 2024 год. Обсуждать настоящее слишком тоскливо.

Авторы доклада не пытаются скрыть существующие между ними расхождения во мнениях, но они единодушны относительно главных точек напряженности в ближайшем будущем России. Вот они:

— Россия по-прежнему будет зависеть от экспорта энергоресурсов. Несмотря на все разговоры о снижении зависимости страны от нефтяного и газового экспорта, в 2017 году на их долю пришлось 40% бюджетных поступлений. В 2000 году эта цифра составляла 25%. Но на пути такой модели появятся препятствия в виде электромобилей, количество которых постоянно растет, усиления конкуренции на мировом газовом рынке и снижения спроса на уголь, который занимает в России третье место по объемам экспорта. Никто из авторов доклада не рассчитывает на преодоление этой сырьевой зависимости, но и энергетического кризиса до 2024 года они тоже не ждут. Но если нефтяные цены упадут ниже 30 долларов на длительный период времени, западные санкции могут стать слишком тяжким бременем для режима путинского преемника.

— Россия будет все больше попадать в зависимость от Китая . Альянс двух стран будет укрепляться, Россия продолжит поставлять в Китай сырьевые товары, а Китай в Россию — промышленную продукцию. Обширное военное сотрудничество между двумя странами может еще больше окрепнуть в связи с совпадением их антиамериканских позиций. Наиболее вероятный сценарий, о котором говорится в докладе, заключается в том, что Россия станет китайским сателлитом, будет помогать укреплять военную мощь Китая и постепенно позволит ему поглотить свой внутренний рынок. Западные санкции и конфронтация США с Китаем делают такой исход еще более вероятным, несмотря на то, что внутри страны этот альянс популярностью не пользуется.

— Дорогостоящих военных авантюр не будет, но надо следить за Белоруссией и Казахстаном. Авторы не думают, что Россия пойдет на какие-то агрессивные военные шаги против прибалтийских государств, но Белоруссия может стать весьма привлекательной целью, если Путин захочет остаться у власти после 2024 года в качестве главы объединенного государства. Внутри страны такой шаг будет весьма популярен. С другой стороны, медленная смена руководства в Казахстане может представлять угрозу. Если это соседнее государство решит сблизиться с Китаем или с Турцией, Россия лишится одного из самых важных буферов безопасности. Поэтому авторы доклада считают, что Белоруссия и Казахстан это наиболее вероятные объекты российского вмешательства. Одна из причин такой точки зрения состоит в том, что они не знают точно, какова истинная военная мощь России, а также не имеют представления, насколько популярной будет вооруженная агрессия внутри страны. Недавние победы на Украине и в Сирии были одержаны против слабого противника. Армия по-прежнему недофинансируется, а потери среди личного состава будут крайне непопулярны.

— Элита не взбунтуется. Здесь очень большой разброс мнений. Некоторые авторы полагают, что на региональном уровне будет усиливаться нелояльность по отношению к Москве, другие же настроены более пессимистично. Последние считают, что все составные части истеблишмента, от бизнеса до армии, слишком заинтересованы в сохранении статус-кво, чтобы бунтовать. В стране, где в 2004 году на долю частных фирм приходилось 70% объема производства, а сегодня 70% этого объема принадлежит государственным компаниям, и кнуты, и пряники поступают из централизованного источника. Авторы доклада не думают, что западные санкции заставят взбунтоваться против Путина какую-то группировку внутри российской элиты, потому что его режим хорошо защищен от заговоров и переворотов. Армию весьма эффективно контролируют люди Путина.

Из этого доклада вырисовывается картина зрелой и устойчивой системы, нацеленной на плавную передачу власти с уходом Путина. Для Запада лучшим вариантом будет, если авторитарная и исключительно централизованная Россия, исходя из собственных интересов, решит быть менее агрессивной во внешнем плане, откажется от своего проекта на востоке Украины и от попыток сеять разногласия на Западе посредством своей пропаганды и деятельности в киберпространстве.

Мысля рационально, я согласен с авторами доклада во многом. Путин изменил страну настолько, что ее не узнают те, кто жил там в неспокойные 1990-е годы. Он непрестанно работает над тем, чтобы исключить возможность резкой и неожиданной смены режима силовыми методами. Это привело к возникновению негибкой и косной системы, скрепленной в равной степени страхом и коррупцией. Хотя улучшение отношений с США возможно даже при такой системе, и преемнику Путина достаточно будет пойти на некоторые конкретные уступки. Такая "оттепель" в самой России мало что изменит.

Но если мыслить менее рационально, то россиян не следует полностью сбрасывать со счетов. Нынешние протесты на местах, скажем, против возведения храма в городском сквере вызывают надежду. Не следует пренебрегать и бунтами против строительства гигантской мусорной свалки рядом с населенными пунктами, хотя их, к сожалению, вряд ли можно назвать прелюдией к революции. Но тот, кто помнит, как протестовали россияне в последние годы существования Советского Союза, сразу узнает мрачную и бесстрашную энергию этих протестов. А поскольку у режима почти не осталось возможностей для заметного улучшения материального благосостояния людей и ограничения ущерба для окружающей среды, в более отдаленной перспективе вполне возможны яростные вспышки недовольства одновременно в нескольких городах. И для наших целей не имеет никакого значения, будет ли Путин все еще лидером, когда это случится.

Подобные взрывы уничтожали и не такие машины подавления и кооптирования, как у Путина. И такой исход заслуживает более серьезного рассмотрения, чем это сделано в докладе фонда «Свободная Россия». В конце концов, это же сценарий свободной России.

В случае такого взрыва все сегодняшние геополитические расчеты пойдут насмарку. Он даст шанс всем крупным игрокам, как на Западе, так и не на Западе, на установление новых отношений с Россией. И при этом им надо будет действовать более мудро и разумно, чем 30 лет назад, когда у них в последний раз была такая возможность.