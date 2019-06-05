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Мэр Омска упала в лужу 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 9 1 час назад
Мэр Омска Оксана Фадина во время обхода Советского административного округа города после сильного ливня упала в лужу, градоначальница отнеслась к этому с иронией.
Фадина осматривала ремонт одного из домов и пробиралась через грязь, чтобы побеседовать с подрядчиком. В один момент ей пришлось перепрыгивать через лужу, она потеряла равновесие и упала в нее, передает РИА «Новости».
Момент падения сняли на видео, ролик попал в соцсети и СМИ.
«Дождя мы не боимся, пришлось и упасть. Но на самом деле эта тема показательная. Во-первых, дорогие омичи, мэр у вас не белоручка, грязи не боится. Во-вторых, есть чему учиться: задала вопрос по придомовым территориям — лужи, грязь, ведется стройка. Ухабы, внутриквартальные проезды заполнены водой. Муниципалитету нужно подумать, потому что эти лужи идут под фундамент», — привели в пресс-службе администрации Омска слова Фадиной.
Также в горадминистрации добавили, что мэр с иронией отнеслась к инциденту, она не пострадала во время падения.
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Политика , Видео , Оксана Фадина , РИА Новости , Омск
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