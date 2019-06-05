Названо самое закрытое министерство России

Счетная палата России предоставила рейтинг открытости министерств и ведомств. Об этом сообщает ФАН.

Как отмечается, в докладе "Открытость государства в России " показывается степень полноты и доступности информации, которую министерства предоставляют на своих сайтах.

Минкультуры, Минфин и Выяснилось, что из 22 министерств полностью открытыми можно назвать только четыре — МВД Минэнерго . Самым закрытым оказалось Минобрнауки.

Уточняется, что на сайте Минобрнауки не представлена информация о функциях ведомства, а также отсутствует раздел с открытыми данными. Кроме того, на этом сайте никак не отреагировали на запрос.

В Счетной палате подчеркнули, что намерены составлять в дальнейшем такой рейтинг ежегодно.

Ранее сообщалось о рейтинге социально-экономического развития регионов России.