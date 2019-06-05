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Названо самое закрытое министерство России 

Газета.Ru + ещё 11 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Счетная палата России предоставила рейтинг открытости министерств и ведомств. Об этом сообщает ФАН.
Как отмечается, в докладе "Открытость государства в России" показывается степень полноты и доступности информации, которую министерства предоставляют на своих сайтах.
Выяснилось, что из 22 министерств полностью открытыми можно назвать только четыре — МВД, Минкультуры, Минфин и Минэнерго. Самым закрытым оказалось Минобрнауки.
Уточняется, что на сайте Минобрнауки не представлена информация о функциях ведомства, а также отсутствует раздел с открытыми данными. Кроме того, на этом сайте никак не отреагировали на запрос.
В Счетной палате подчеркнули, что намерены составлять в дальнейшем такой рейтинг ежегодно.
Ранее сообщалось о рейтинге социально-экономического развития регионов России.
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Политика , Минкультуры , Счетная палата , МВД , Минэнерго , Минфин
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