Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин встретится с Генсеком ООН 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин 7 июня проведёт встречу с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
По его словам, 6 июня Путин проведёт двухсторонние встречи с президентом Болгарии Руменом Радевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и премьер-министром Словакии Петром Пеллегрини.
«Запланирована отдельная встреча с Генсеком ООН Гутеррешем и также президент встретится с премьер-министром федеральной земли Саксонии Михаэлем Кречпером», — цитирует Ушакова РИА Новости.
Он уточнил, что встречи Путина с Гутеррешем и Кречпером пройдут 7 июня.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Росконгресса сообщало, что Гутерреш примет участие в открытии Петербургского международного экономического форума.
RT на русском: последние новости
В Госдуме оценили назначение Кучмы представителем в группе по Донбассу МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ Медики рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Дзержинске
Политика , В мире , Кавказ , Юрий Ушаков , Владимир Путин , ООН , РИА Новости , ФБА "Экономика сегодня" , Болгария
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский готов к переговорам с Росссией2
Мощные взрывы в Дзержинске: Путин дал обещание118
Убийство спецназовца: Симоньян обратилась к Армении10
Сажать будем. Зеленский «избавится» от коррупционеров35
Белоруссия ответила на военные планы США42
Видео
04:17
Сажать будем. Зеленский «избавится» от коррупционеров
Украина В мире
01:47
Самый мощный спутник России забарахлил
Технологии Наука и техника
03:17
Мощные взрывы в Дзержинске: Путин дал обещание
Общество Происшествия
04:23
Зеленский готов к переговорам с Росссией
Украина В мире
09:29
Алсу назвала россиян гиенами после «Голоса»
Шоу-бизнес
01:28
«Попросил выстрелить ему в голову»: кто убил помощника депутата
Происшествия
01:09
Россию обвинили в создании видео об аннексии Украины
Украина В мире
00:51
Женщина отбилась от вооруженного бандита
Происшествия Криминал
01:12
Команда Зеленского готовит план «возвращения Крыма»
В мире Конфликты
02:03
Белоруссия ответила на военные планы США
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение