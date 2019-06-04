Путин встретится с Генсеком ООН 

Президент России Владимир Путин 7 июня проведёт встречу с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
По его словам, 6 июня Путин проведёт двухсторонние встречи с президентом Болгарии Руменом Радевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и премьер-министром Словакии Петром Пеллегрини.
«Запланирована отдельная встреча с Генсеком ООН Гутеррешем и также президент встретится с премьер-министром федеральной земли Саксонии Михаэлем Кречпером», — цитирует Ушакова РИА Новости.
Он уточнил, что встречи Путина с Гутеррешем и Кречпером пройдут 7 июня.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Росконгресса сообщало, что Гутерреш примет участие в открытии Петербургского международного экономического форума.