В Кремле назвали дату переговоров Путина и Си Цзиньпина

"Пятого июня, то есть завтра, пройдут переговоры на высшем уровне, они пройдут в двух форматах — вначале беседа в узком составе, а затем переговоры на уровне делегаций с участием с нашей стороны сопредседателей всех пяти межправительственных комиссий", — сказал Ушаков, отметив, что их возглавляют вице-премьеры.

"Также наша делегация будет включать руководителей ряда отраслевых министерств, а также глав крупнейших компаний", — уточнил он.

Ушаков отметил, что, помимо переговоров, лидеры посетят государственный прием в честь Си Цзиньпина, а вечером — Большой театр, где состоится торжественный вечер, посвященный 70-й годовщине установления дипломатических отношений России и Китая.