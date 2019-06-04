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В Кремле назвали дату переговоров Путина и Си Цзиньпина 

РИА Новости + ещё 12 49 минут назад
Фото: Р-Спорт
Переговоры глав России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина пройдут 5 июня в узком и расширенном форматах, в них примут участие вице-премьеры Антон Силуанов, Максим Акимов, Дмитрий Козак, Татьяна Голикова, ряд министров, а также главы крупнейших компаний, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Пятого июня, то есть завтра, пройдут переговоры на высшем уровне, они пройдут в двух форматах — вначале беседа в узком составе, а затем переговоры на уровне делегаций с участием с нашей стороны сопредседателей всех пяти межправительственных комиссий", — сказал Ушаков, отметив, что их возглавляют вице-премьеры.
"Также наша делегация будет включать руководителей ряда отраслевых министерств, а также глав крупнейших компаний", — уточнил он.
Ушаков отметил, что, помимо переговоров, лидеры посетят государственный прием в честь Си Цзиньпина, а вечером — Большой театр, где состоится торжественный вечер, посвященный 70-й годовщине установления дипломатических отношений России и Китая.
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Комментарии1
Политика , Антон Силуанов , Татьяна Голикова , Юрий Ушаков , Цзиньпин Си , Максим Акимов , Владимир Путин , Дмитрий Козак , Китай
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