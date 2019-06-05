Из-за обстрелов в Донбассе Зеленский снял Хомчака с переговоров в Минске

Ранее Зеленский сообщил, что ночью из-за обстрелов погибли трое украинских военных и еще трое получили ранения. Зеленский назвал ситуацию обострением и заявил, что это «не лучший фон» для возобновление диалога в Минске «После дополнительных консультаций президент Украины принял решение, что участие начальника Генерального штаба , главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Руслана Хомчака в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске неактуально. Генеральный штаб ВСУ на встрече ТКГ 5 июня 2019 в подгруппе по безопасности будет представлен заместителем командующего ООС генерал-майором Богданом Бондарем», — говорится в сообщении. Также Зеленский отметил, что Хомчак продолжит участвовать в консультациях по подготовке позиции украинской делегации в ТКГ.