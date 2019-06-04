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Кремль прокомментировал новую работу Кучмы 

Lenta.ru + ещё 22 1 час назад
Назначенный представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма — авторитетный, опытный деятель. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
При этом он отметил, что в вопросе урегулирования конфликта важна концептуальная позиция самого президента Украины Владимира Зеленского.
Кучма отреагировал на возвращение в контактную группу по Донбассу
Украинский лидер назначил второго президента страны Кучму представителем Киева на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу 3 июня. Объявляя о своем решении, Зеленский отметил, что встреча контактной группы с участием Кучмы пройдет уже 5 июня.
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Политика , Видео , Леонид Кучма , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , РИА Новости , Киев
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