Кремль прокомментировал новую работу Кучмы 

Назначенный представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма — авторитетный, опытный деятель. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
При этом он отметил, что в вопросе урегулирования конфликта важна концептуальная позиция самого президента Украины Владимира Зеленского.
Украинский лидер назначил второго президента страны Кучму представителем Киева на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу 3 июня. Объявляя о своем решении, Зеленский отметил, что встреча контактной группы с участием Кучмы пройдет уже 5 июня.