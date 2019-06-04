Кремль прокомментировал новую работу Кучмы

При этом он отметил, что в вопросе урегулирования конфликта важна концептуальная позиция самого президента Украины Владимира Зеленского

Украинский лидер назначил второго президента страны Кучму представителем Киева на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу 3 июня. Объявляя о своем решении, Зеленский отметил, что встреча контактной группы с участием Кучмы пройдет уже 5 июня.