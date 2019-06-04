Посольство России направило более 80 нот в британский МИД по делу Скрипалей

Более 80 дипломатических нот, направленных в МИД Великобритании , и запрос Генпрокуратуры РФ по инциденту в Солсбери остаются без ответа, говорится в переданном в РИА Новости комментарии посольства РФ в Лондоне.

"Сегодня исполняется ровно 15 месяцев с момента таинственного инцидента в Солсбери. К сожалению, на неоднократные призывы России снять завесу секретности с обстоятельств, хода и результатов расследования, дать возможность встретиться с пострадавшими Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией и начать предметное взаимодействие для выяснения истинных причин случившегося каких-либо вразумительных ответов от официального Лондона так и не последовало. Более 80 дипломатических нот, направленных в Форин-офис, а также запрос по линии Генеральной прокуратуры об оказании правовой помощи на сегодняшний день остаются без ответа", — говорится в комментарии.

По мнению дипмиссии, при отсутствии доказательств виновности России расследование "рассыпается на глазах", комментариев правительства становится все меньше, а "утечек" в СМИ со ссылками на анонимные источники — все больше.

"Хотели бы в очередной раз призвать британские власти отказаться от деструктивной и ничем не подкрепленной риторики "хайли-лайкли" (highly likely — "с высокой степенью вероятности", это выражение использовалось британскими властями для характеристики причастности РФ к инциденту в Солсбери), вернуться в правовое поле и ответить на главные вопросы — какова судьба и состояние здоровья Сергея Скрипаля и его дочери, пропавших на территории Великобритании более года назад, кто на самом деле стоит за их отравлением и исчезновением, каким образом проходило их лечение, действительно ли британские правоохранительные органы заинтересованы в поиске правды о произошедшем и каковы официальные результаты этого расследования", — подчеркивает посольство.

Дипмиссия подчеркивает, что РФ нацелена на установление истины касательно инцидента.

"Посольство будет добиваться от британских властей исчерпывающей информации и выполнения всех своих международно-правовых обязательств в части предоставления консульского доступа к нашим гражданам и оказания правовой помощи в рамках действующей нормативной базы", — указывается в сообщении.