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Посольство России направило более 80 нот в британский МИД по делу Скрипалей 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: Reuters
Более 80 дипломатических нот, направленных в МИД Великобритании, и запрос Генпрокуратуры РФ по инциденту в Солсбери остаются без ответа, говорится в переданном в РИА Новости комментарии посольства РФ в Лондоне.
"Сегодня исполняется ровно 15 месяцев с момента таинственного инцидента в Солсбери. К сожалению, на неоднократные призывы России снять завесу секретности с обстоятельств, хода и результатов расследования, дать возможность встретиться с пострадавшими Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией и начать предметное взаимодействие для выяснения истинных причин случившегося каких-либо вразумительных ответов от официального Лондона так и не последовало. Более 80 дипломатических нот, направленных в Форин-офис, а также запрос по линии Генеральной прокуратуры об оказании правовой помощи на сегодняшний день остаются без ответа", — говорится в комментарии.
По мнению дипмиссии, при отсутствии доказательств виновности России расследование "рассыпается на глазах", комментариев правительства становится все меньше, а "утечек" в СМИ со ссылками на анонимные источники — все больше.
"Хотели бы в очередной раз призвать британские власти отказаться от деструктивной и ничем не подкрепленной риторики "хайли-лайкли" (highly likely — "с высокой степенью вероятности", это выражение использовалось британскими властями для характеристики причастности РФ к инциденту в Солсбери), вернуться в правовое поле и ответить на главные вопросы — какова судьба и состояние здоровья Сергея Скрипаля и его дочери, пропавших на территории Великобритании более года назад, кто на самом деле стоит за их отравлением и исчезновением, каким образом проходило их лечение, действительно ли британские правоохранительные органы заинтересованы в поиске правды о произошедшем и каковы официальные результаты этого расследования", — подчеркивает посольство.
Дипмиссия подчеркивает, что РФ нацелена на установление истины касательно инцидента.
"Посольство будет добиваться от британских властей исчерпывающей информации и выполнения всех своих международно-правовых обязательств в части предоставления консульского доступа к нашим гражданам и оказания правовой помощи в рамках действующей нормативной базы", — указывается в сообщении.
В Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство. Москва категорически отрицает свою причастность к событиям в Солсбери. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
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Комментарии
Политика , Сергей Скрипаль , Сергей Лавров , МИД , ГРУ , Генпрокуратура РФ , РИА Новости , Великобритания
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