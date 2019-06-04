Косачев заявил, что вероятность возвращения России в ПАСЕ повышается с каждым днем

ТАСС: последние новости

Голландский депутат считает, что Россия сможет вернуться в ПАСЕ на равных условиях

Зеленский обсудит с руководством ЕС и НАТО в Брюсселе стратегию "возвращения Крыма"

Песков заявил, что влияние санкций США ощущается в отношениях России и Китая