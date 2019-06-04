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Косачев заявил, что вероятность возвращения России в ПАСЕ повышается с каждым днем 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Межведомственная комиссия РФ по делам Совета Европы 11 июня обсудит аспекты взаимодействия с СЕ, включая ситуацию в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), вероятность возвращения российской делегации в эту структуру растет с каждым днем. Об этом ТАСС заявил во вторник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"11-го числа состоится заседание межведомственной комиссии по взаимодействию с Советом Европы, на котором будут обсуждаться аспекты взаимодействия с Советом Европы, включая ситуацию в ПАСЕ. И там, я думаю, состоится серьезный разговор с участием обеих палат Федерального собрания и всех профильных министерств и ведомств, которые задействованы на треке сотрудничества России с Советом Европы как межправительственной организацией. Вероятность [возвращения российской делегации в ПАСЕ] повышается с каждым днем", — сказал Косачев.
ТАСС: последние новости
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Политика , Константин Косачев , Совет Европы , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС
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