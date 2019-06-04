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ПАСЕ решила вернуть Россию 

Lenta.ru 1 час назад
Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) опубликовал проект резолюции, согласно которой России предоставят место для участия в июньской сессии. Соответствующий документ размещен на сайте ПАСЕ.
«Комитет предлагает отступить от регламента ПАСЕ, чтобы иметь возможность пригласить представителей парламентов стран-членов, которые не представлены делегацией в Ассамблее — Боснию и Герцеговину и Российскую Федерацию», — говорится на сайте.
Там также отмечается, что эти страны должны подготовить документы для участия в июньской сессии.
Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд раскритиковала решение о восстановлении права России участвовать в работе ПАСЕ.
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Комитет министров Совета Европы принял решение, открывающее возможность для возвращения российской делегации в ПАСЕ, во время заседания в Страсбурге 14 мая.
В апреле 2014 года Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ, в том числе права голоса. Причиной послужили события на востоке Украины и воссоединение с Крымом. В 2015 году ассамблея дважды рассматривала вопрос о снятии санкций, но ограничения продолжили действовать: российская делегация не принимала участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее мониторинговых миссиях. В июне 2017 года Россия заморозила уплату членского взноса.
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Комментарии25
Политика , Видео , Керсти Кальюлайд , Совет Европы , Босния и Герцеговина
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