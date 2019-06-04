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Беглов назначил двух новых глав комитетов Смольного 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов назначил глав двух комитетов Смольного. Так, жилищным комитетом отныне руководит Виктор Борщев, комитет по природопользованию возглавил Денис Беляев.
В жилищном комитете должность председателя была вакантна с конца марта. Тогда своего поста лишился Валерий Шиян, он возглавлял жилищный комитет с 2011 года.
В статусе исполняющего обязанности комитетом больше двух месяцев руководил Василий Осипов. Виктора Борщева, нового председателя, хорошо знают жители Центрального района Петербурга, он долгие годы работал здесь в должности заместителя и советника главы администрации.
Игорь Григорьев, возглавлявший комитет по природопользованию с 2015-го года, в конце мая сам написал заявление об отставке. На его место пришел Денис Беляев, до этого он работал в Северо-Западном управлении Росрыболовства.
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Политика , Валерий Шиян , Василий Осипов , Денис Беляев , Александр Беглов , Игорь Григорьев , Росрыболовство , Санкт-Петербург
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