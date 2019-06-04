Лавров рассказал о прощении бандеровцев

Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что Запад не сможет заставить Россию отказаться от Дня Победы. Его статья опубликована в журнале «Международная жизнь».

По словам министра, Россия отвергает призывы других стран отказаться от празднования Дня Победы.

«Печально, что и в России есть те, кто подхватил мифы, распространяемые желающими похоронить эту память, и кто считает, что пришло время отказаться от торжественного празднования Дня Победы», — подчеркнул министр.

Он добавил, что по мнению недовольных, таким образом в России идет «милитаризация общественного сознания» и отвергается гуманизм в отличие от Европы. Кроме того, Лавров осудил тех, кто сравнивает нацистскую оккупацию с «освободительной миссией Красной Армии».

«В первом случае, это — СССР, вознесший на алтарь Победы миллионы жизней своих сынов и дочерей, другие государства антигитлеровской коалиции. Во втором — режим Третьего рейха, страны "оси" и их приспешники».

Министр подчеркнул, что в некоторых странах «молодежь убеждают в том, что главная заслуга в победе над фашизмом и освобождении Европы принадлежит не советским войскам, а Западу». По его мнению, «огонь правды не затушить», так как основной вклад в победу над Третьим рейхом внесли народы СССР.

Лавров отдельно затронул тему отношения к нацизму в других странах. Он вспомнил, что бывший президент Украины Петр Порошенко объявил праздничной датой день основания организации « Украинской повстанческой армии » (запрещена в России), которая виновна «в гибели десятков тысяч мирных украинцев, белорусов, русских, поляков, евреев». Он добавил, что необандеровцы ходят по центральным улицам Киева, а марши ветеранов и поклонников «Ваффен СС» проходят в Риге и Таллине.

«Никто, конечно, в этом не признается, но налицо факты: и США, и НАТО, и ЕС многое прощают тем своим младшим партнерам, которые делают карьеру на ярко выраженной русофобии», — заявил глава МИД.

Ранее Лавров рассказал о будущем отношений России и Запада. По его мнению, шанс на налаживание отношений России и Евросоюза есть — для этого европейцам нужно сделать первый шаг.