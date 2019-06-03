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Сможет принять участие: Россия назвала условие возвращения в ПАСЕ 

Рамблер 44 минуты назад
Делегация России может вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), если она в первый день летней сессии примет доклад о национальных делегациях с рекомендациями регламентного комитета.
Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает ТАСС.
Комитет ПАСЕ приглашает Россию поучаствовать в сессии Ассамблеи
Летняя сессия ПАСЕ откроется 24 июня. По словам парламентария, регламентный комитет ПАСЕ рекомендовал изъять из санкционных механизмов, применяемых в отношении национальных делегаций, право выступать, право быть представленным в ассамблее и право голосовать. Также комитет рекомендовал предоставить национальным делегациям возможность подтверждать полномочия в середине года.
«При таком исходе, Россия сможет принять участие в выборах нового генерального секретаря Совета Европы, которые предварительно намечены на 26 июня», — сказал Слуцкий.
В 2014-2015 годах Россию лишили права голоса и ряда других полномочий в ПАСЕ из-за позиции по Крыму. В 2017 году РФ отказалась работать в ПАСЕ на таких условиях и выплачивать членский взнос в организации до полного восстановления своих полномочий.
10 марта 2019 года была принята декларация, призывающая Россию вернуться к работе в ПАСЕ и выплате взносов.
Комментарии117
Политика , Леонид Слуцкий , Комитет госдумы по международным делам , Совет Европы , ИТАР-ТАСС
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