Сможет принять участие: Россия назвала условие возвращения в ПАСЕ

Делегация России может вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), если она в первый день летней сессии примет доклад о национальных делегациях с рекомендациями регламентного комитета.

Летняя сессия ПАСЕ откроется 24 июня. По словам парламентария, регламентный комитет ПАСЕ рекомендовал изъять из санкционных механизмов, применяемых в отношении национальных делегаций, право выступать, право быть представленным в ассамблее и право голосовать. Также комитет рекомендовал предоставить национальным делегациям возможность подтверждать полномочия в середине года.

«При таком исходе, Россия сможет принять участие в выборах нового генерального секретаря Совета Европы, которые предварительно намечены на 26 июня», — сказал Слуцкий.

В 2014-2015 годах Россию лишили права голоса и ряда других полномочий в ПАСЕ из-за позиции по Крыму. В 2017 году РФ отказалась работать в ПАСЕ на таких условиях и выплачивать членский взнос в организации до полного восстановления своих полномочий.

10 марта 2019 года была принята декларация, призывающая Россию вернуться к работе в ПАСЕ и выплате взносов.