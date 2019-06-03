Делегация России может вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), если она в первый день летней сессии примет доклад о национальных делегациях с рекомендациями регламентного комитета.
Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает ТАСС.
Летняя сессия ПАСЕ откроется 24 июня. По словам парламентария, регламентный комитет ПАСЕ рекомендовал изъять из санкционных механизмов, применяемых в отношении национальных делегаций, право выступать, право быть представленным в ассамблее и право голосовать. Также комитет рекомендовал предоставить национальным делегациям возможность подтверждать полномочия в середине года.
«При таком исходе, Россия сможет принять участие в выборах нового генерального секретаря Совета Европы, которые предварительно намечены на 26 июня», — сказал Слуцкий.
В 2014-2015 годах Россию лишили права голоса и ряда других полномочий в ПАСЕ из-за позиции по Крыму. В 2017 году РФ отказалась работать в ПАСЕ на таких условиях и выплачивать членский взнос в организации до полного восстановления своих полномочий.
10 марта 2019 года была принята декларация, призывающая Россию вернуться к работе в ПАСЕ и выплате взносов.