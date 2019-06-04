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«Конструктивный диалог»: в Госдуме отреагировали на призыв ПАСЕ к возвращению РФ 

ТК «Звезда» + ещё 12 52 минуты назад
Фото: Reuters
Российскую делегацию лишили права голоса и возможности входить в руководящий состав ПАСЕ и наблюдательные миссии в апреле 2014 года, после событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ.
Приглашение российской делегации на летнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) способствует восстановлению утраченных контактов и конструктивному диалогу.
С таким заявлением выступил вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой. Он прокомментировал решение регламентного комитета ПАСЕ и предположил, что это может стать началом признания ошибочности политики санкций в отношении Москвы.
«Мы, конечно, приветствуем принятие комитетом по регламенту ПАСЕ решения о приглашении российской делегации на летнюю сессию, это очередной шаг в продолжение возобновления конструктивного диалога, которого всем и уже давно так не хватает. Теперь дело за ассамблеей, которая также должна поддержать предложенные поправки, преодолев деструктивное влияние русофобского меньшинства», — цитирует ТАСС заявление парламентария.
Рассмотрение полномочий делегаций должно состояться на специальной встрече после подачи соответствующей заявки.
Но сперва предложение комитета должны принять на голосовании в ходе летней сессии, которая стартует 24 июня в Страсбурге.
В предложенном для голосования проекте резолюции также говорится о необходимости внести изменения в регламент организации, чтобы в случае оспаривания или пересмотра полномочий права делегаций ее члены могли голосовать и быть представлены в обоих уставных органах Совета Европы.
Россию лишили права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ.
Москва на этот демарш ответила приостановкой своего членства в ПАСЕ и заморозкой взносов в бюджет организации.
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Комментарии5
Политика , Петр Толстой , Госдума , Совет Европы , ИТАР-ТАСС , Москва
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