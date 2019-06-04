«Конструктивный диалог»: в Госдуме отреагировали на призыв ПАСЕ к возвращению РФ

РФ. Российскую делегацию лишили права голоса и возможности входить в руководящий состав ПАСЕ и наблюдательные миссии в апреле 2014 года, после событий на Украине и воссоединения Крыма

Приглашение российской делегации на летнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) способствует восстановлению утраченных контактов и конструктивному диалогу.

«Мы, конечно, приветствуем принятие комитетом по регламенту ПАСЕ решения о приглашении российской делегации на летнюю сессию, это очередной шаг в продолжение возобновления конструктивного диалога, которого всем и уже давно так не хватает. Теперь дело за ассамблеей, которая также должна поддержать предложенные поправки, преодолев деструктивное влияние русофобского меньшинства», — цитирует ТАСС заявление парламентария.

Рассмотрение полномочий делегаций должно состояться на специальной встрече после подачи соответствующей заявки.

Но сперва предложение комитета должны принять на голосовании в ходе летней сессии, которая стартует 24 июня в Страсбурге.

В предложенном для голосования проекте резолюции также говорится о необходимости внести изменения в регламент организации, чтобы в случае оспаривания или пересмотра полномочий права делегаций ее члены могли голосовать и быть представлены в обоих уставных органах Совета Европы.

Россию лишили права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ.

Москва на этот демарш ответила приостановкой своего членства в ПАСЕ и заморозкой взносов в бюджет организации.