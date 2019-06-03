Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Наталья Паршикова покинула пост замглавы Минспорта 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы Минспорта, статс-секретаря ведомства Наталью Паршикову. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте правительства.
"Освободить Паршикову Наталью Владимировну от должности статс-секретаря — заместителя министра спорта Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", — говорится в документе.
Паршикова начала работать в Государственном комитете РФ по физической культуре, спорту и туризму в 2001 году, в 2008 году назначена заместителем министра спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации (с 2012 года — министра спорта РФ). В 2005-2008 годах Паршикова возглавляла аппарат комиссии Совета Федерации по делам молодежи и спорту. Награждена орденом Дружбы (2014) и другими государственными и ведомственными наградами.
ТАСС: последние новости
Глава Ставрополья подал документы на выдвижение кандидатом в губернаторы Рост коммунальных тарифов для населения в Петербурге в июле составит 0,4% вместо 4,5% Медведев по телефону поздравил Рауля Кастро с 88-летием
Политика , Дмитрий Медведев , Наталья Паршикова , Минспорта , Совет Федерации
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Премьер Италии пригрозил своей отставкой
Зеленский озвучит Европе план возвращения Крыма43
«Мы боимся»: украинцы в Крыму испугались Украины196
Пока вы не уснули: Новые решения Зеленского по Донбассу26
Стало известно о тысячах желающих получить паспорт РФ37
Видео
00:51
Женщина отбилась от вооруженного бандита
Происшествия Криминал
01:12
Зеленский озвучит Европе план возвращения Крыма
В мире Конфликты
02:15
«Мы боимся»: украинцы в Крыму испугались Украины
Общество В мире
02:41
Пока вы не уснули: Новые решения Зеленского по Донбассу
В мире
01:27
Помириться с Россией? В Польше сделали заявление
В мире Европа
01:00
Ради России: в ПАСЕ хотят «отступить от правил»
В мире Политика
02:19
Неожиданный поворот в истории убийства спецназовца
Происшествия
02:19
Умер рядом с домом: что известно об убитом спецназовце
Криминал Происшествия
00:26
«Агент Кремля»: признание пресс-секретаря Зеленского
Украина В мире
03:25
«Акелло промахнулся»: Собчак пристыдила Бузову
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение