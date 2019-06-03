Медведев поздравил Рауля Кастро с днём рождения

С 24 февраля 2008 года по 19 апреля 2018-го он являлся главой государства, руководил кабмином и вооружёнными силами. С 19 апреля 2011 года — лидер Компартии Кубы, пишет «Интерфакс».