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Медведев поздравил Рауля Кастро с днём рождения 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с днём рождения первого секретаря центрального комитета Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро. Председатель правительства отметил личный вклад пожилого политика в укрепление сотрудничества между РФ и Островом Свободы. Третьего июня Кастро исполняется 88 лет.
С 24 февраля 2008 года по 19 апреля 2018-го он являлся главой государства, руководил кабмином и вооружёнными силами. С 19 апреля 2011 года — лидер Компартии Кубы, пишет «Интерфакс».
Ранее News.ru сообщал, что сборная России по футболу поздравила с днём рождения полузащитника национальной команды и «Монако» Александра Головина. 30 мая игроку исполнилось 23 года.
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Политика , Дмитрий Медведев , Рауль Кастро , Александр Головин , Интерфакс , Куба
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