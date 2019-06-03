Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Матвиенко назвала Крым одним из духовных центров России 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что крымский регион по праву является одним из духовных центров России.
"Крым по праву можно назвать одним из духовных центров России. Здесь, по преданию, князь Владимир принял православие, здесь расположены духовные святыни наших традиционных религий",
— сказала Матвиенко на встрече с лидерами крымских национальных объединений, которая проходит в Ливадийском дворце.
По ее словам, национальный состав Крыма отличается удивительным многообразием.
Последние новости
Стали известны подробности убийства подмосковного спецназовца Волочкова показала номер, за который отказался платить мэр Анапы Ферганская резня: трагедия, всколыхнувшая весь Советский Союз
Политика , Общество , Валентина Матвиенко , Совет Федерации , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Новые решения Зеленского по Донбассу13
Ради России: в ПАСЕ хотят «отступить от правил»61
Скандал с Малаховым: Собчак ответила Галкину1
«Агент Кремля»: признание пресс-секретаря Зеленского136
Неожиданный поворот в истории убийства спецназовца92
Видео
00:51
Женщина отбилась от вооруженного бандита
Происшествия Криминал
02:41
Пока вы не уснули: Новые решения Зеленского по Донбассу
В мире
01:27
Помириться с Россией? В Польше сделали заявление
В мире Европа
01:00
Ради России: в ПАСЕ хотят «отступить от правил»
В мире Политика
02:19
Неожиданный поворот в истории убийства спецназовца
Происшествия
02:19
Умер рядом с домом: что известно об убитом спецназовце
Криминал Происшествия
00:26
«Агент Кремля»: признание пресс-секретаря Зеленского
Украина В мире
03:25
«Акелло промахнулся»: Собчак пристыдила Бузову
09:34
Ассанжа передумали арестовывать
В мире
01:08
Минобороны отреагировало на снос памятника Жукову
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение