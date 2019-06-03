Матвиенко назвала Крым одним из духовных центров России

"Крым по праву можно назвать одним из духовных центров России. Здесь, по преданию, князь Владимир принял православие, здесь расположены духовные святыни наших традиционных религий",

— сказала Матвиенко на встрече с лидерами крымских национальных объединений, которая проходит в Ливадийском дворце.

По ее словам, национальный состав Крыма отличается удивительным многообразием.