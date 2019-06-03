В Госдуме поддержали заявление Латвии о развитии отношений с Россией

«Мы всегда выступали за добрососедские и взаимовыгодные отношения с прибалтийскими государствами, в том числе, и с Латвией», — сказала Морозов.

По его словам, их «недружественные шаги» осложняют отношения между двумя странами. Однако он подчеркнул, что Россия всегда готова к сотрудничеству.

Кроме того, депутат отметил, что есть перспективы развития латвийско-российских отношений.

«Благополучие всех прибалтийских государств, так или иначе, зависит от взаимодействия с Россией, это касается энергетической сферы, рынка сбыта для их продукции. Они повернулись на Запад… но наибольшие перспективы социально-экономического развития связаны с Россией», — добавил депутат.

Ранее глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что страна намерена поддерживать развитие экономических отношений с Россией, которую считает важным торговым партнёром во многих отраслях.