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В Госдуме поддержали заявление Латвии о развитии отношений с Россией 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT прокомментировал заявление главы латвийского МИД Эдгара Ринкевича о готовности к развитию экономических отношений с Россией.
«Мы всегда выступали за добрососедские и взаимовыгодные отношения с прибалтийскими государствами, в том числе, и с Латвией», — сказала Морозов.
По его словам, их «недружественные шаги» осложняют отношения между двумя странами. Однако он подчеркнул, что Россия всегда готова к сотрудничеству.
Кроме того, депутат отметил, что есть перспективы развития латвийско-российских отношений.
«Благополучие всех прибалтийских государств, так или иначе, зависит от взаимодействия с Россией, это касается энергетической сферы, рынка сбыта для их продукции. Они повернулись на Запад… но наибольшие перспективы социально-экономического развития связаны с Россией», — добавил депутат.
Ранее глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что страна намерена поддерживать развитие экономических отношений с Россией, которую считает важным торговым партнёром во многих отраслях.
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Политика , Европа , Антон Морозов , МИД , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , Латвия
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