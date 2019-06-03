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Песков: чтобы читать сегодня новости, нужно проявлять смекалку 

Вести.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Global Look Press
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал осторожнее подходить к новостям, поскольку часто их "нельзя назвать настоящими". Так он прокомментировал публикации в ряде западных СМИ о Петербургском экономическом форуме, сообщает ТАСС.
"Оценивая сегодня новости в газетах, нужно проявлять немалую смекалку", — отметил Песков в интервью телеканалу RT.
На упоминание в этом контексте The New York Times Песков сказал: "Пусть сначала вернут Пулитцеровскую премию". Издание получало эту премию за антироссийские публикации — о якобы вмешательстве РФ в американские выборы и статьи о зарубежной политике России.
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Политика , Дмитрий Песков , Russia Today , ИТАР-ТАСС , New York Times
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