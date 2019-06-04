Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

«Мы готовы вести переговоры с Россией и готовы выполнять Минские соглашения. Тем не менее, мы в начале должны быть в состоянии защитить себя и повысить нашу обороноспособность: на политическом, военном и экономическом уровне», — заявил он.

При этом Зеленский заявил, что «продолжающаяся российская агрессия» является «серьёзным вызовом для евроатлантической безопасности».

Украинский президент добавил, что ключевой задачей является «обеспечение безопасности в Черноморском регионе», для чего «требуются дополнительные усилия» со стороны Североатлантического альянса.

Ранее Столтенберг заявил, что в НАТО приветствуют решение Международного трибунала по украинским морякам.