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Губернатор Подмосковья поздравил мусульман с праздником 

Газета.Ru + ещё 95 2 часа назад
Фото: РИА Новости
4 июня мусульмане отмечают Ураза-байрам в честь завершения священного месяца Рамадан. Последователей ислама поздравил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщает телеканал "360".
"Поздравляю всех мусульман Московской области с праздником Ураза-байрам! Пусть он наполнит сердца радостью и теплом, принесет в ваши дома мир и согласие!", — сказал глава региона.
Андрей Воробьев отметил, что областные мусульманские организации делают многое для развития традиций.
"Ураза-байрам напоминает о вечных ценностях — чистоте души, стремлении к добру и милосердию. Мусульманские организации Подмосковья многое делают для воспитания духовности, взаимообогащения культур, развития традиций дружбы и добрососедства. Эта работа заслуживает большого уважения", — добавил он.
Губернатор пожелал всем здоровья, счастья, благополучия, важных жизненных достижений и успехов в добрых делах.
Ураза-байрам — праздник-поощрение для мусульман, которые держат строгий пост в священный месяц Рамадан. Этот день считается одним из главных в исламском календаре.
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Политика , Андрей Воробьев , Московская область
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