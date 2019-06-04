Губернатор Подмосковья поздравил мусульман с праздником

4 июня мусульмане отмечают Ураза-байрам в честь завершения священного месяца Рамадан. Последователей ислама поздравил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , сообщает телеканал "360".

"Поздравляю всех мусульман Московской области с праздником Ураза-байрам! Пусть он наполнит сердца радостью и теплом, принесет в ваши дома мир и согласие!", — сказал глава региона.

Андрей Воробьев отметил, что областные мусульманские организации делают многое для развития традиций.

"Ураза-байрам напоминает о вечных ценностях — чистоте души, стремлении к добру и милосердию. Мусульманские организации Подмосковья многое делают для воспитания духовности, взаимообогащения культур, развития традиций дружбы и добрососедства. Эта работа заслуживает большого уважения", — добавил он.

Губернатор пожелал всем здоровья, счастья, благополучия, важных жизненных достижений и успехов в добрых делах.

Ураза-байрам — праздник-поощрение для мусульман, которые держат строгий пост в священный месяц Рамадан. Этот день считается одним из главных в исламском календаре.