Кровь экономики: как Россия поможет Венесуэле с платежами

Россия поможет Венесуэле разработать суверенную платежную систему, полагают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Для этого могут быть использованы российские наработки при создании системы «Мир». Недавно стало известно о том, что Каракас намерен отказаться от услуг Visa , Mastercard и Maestro и собирается создать свою альтернативу им. Москва и Пекин уже вложили слишком много в Боливарианскую республику и будут продолжать вкладывать, чтобы защитить свои интересы, считают аналитики.

Россия поможет Венесуэле разработать суверенную платежную систему, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

Недавно стало известно о том, что власти Венесуэлы задумали масштабный проект. Центробанк страны (SUDEBAN) заявил, что приступил к разработке национальной платежной системы. Как сообщал венесуэльский портал Banca y Negocios, Центробанк и управление институтов банковского сектора страны решили отказаться от использования платежных систем Visa, Mastercard и Maestro. С 30 ноября 2020 года должны быть прекращены операции по дебетовым картам этих систем, с 30 января 2020 года — по кредитным.

Позднее в ЦБ Венесуэлы подтвердили разработку системы. Впрочем, официально информацию о том, что в стране собираются запретить использование карточек Visa и Mastercard, не подтвердили.

«Изданный совместный циркуляр не имеет целью прекращение операций международных франшиз дебетовых и кредитных карт», — говорилось в комментарии ЦБ Венесуэлы.

На запрос «Газеты.Ru», обращались ли власти Венесуэлы к нашей стране за помощью в разработке суверенной платежной системы, в Банке России и Национальной системе платежных карт ( НСПК ) не смогли предоставить ответы.

По словам Петра Пушкарева, шеф-аналитика ГК ТелеТрейд, при создании системы платежей в Венесуэле наверняка будет использован опыт создания технологий российской суверенной платежной системы «Мир» (оператор платежной системы — НСПК —«Газета.Ru»), а возможно, будет просто создан венесуэльский клон этой системы.

«Платежи через Visa или MasterCard могут быть в любой момент быть заблокированы. И, как бы ни нуждалась страна в деньгах на множество других экономических и социальных целей, но деньги и финансовые расчеты — кровь экономики, и без обеспечения безопасности в этой сфере дальше двигаться будет невозможно», — говорит эксперт.

При этом вкладываться в разработку системы имеет смысл для России или Китая, поскольку таким образом обе страны отстаивают прежде всего свои уже сделанные немалые инвестиции.

«Это нужно в том числе и для того, чтобы обеспечить безопасность финансовых проводок в адрес контрагентов, банков из России и Китая, выводя их полностью за скобки долларовой зоны», — говорит Пушкарев.

В частности, Россия выдала в 2011 году Венесуэле кредит на сумму около $3 млрд Он должен был быть выплачен в 2018 году. Однако из-за ситуации в Боливарианской республике впоследствии кредит неоднократно реструктуризировался. В 2017 году Каракасу была предоставлена отсрочка по выплате на 10 лет с минимальными платежами в течение первых шести лет.

В целом же, по оценкам экспертов, наша страна инвестировала в Венесуэлу уже около $17 млрд

«Венесуэла должна своим внешним кредиторам свыше $100 млрд, среди крупнейших кредитов — Китай и Россия», — комментировал ранее «Газете.Ru» Гайдар Гасанов, эксперт «Международного финансового центра».

По словам Тимура Аитова, заместителя председателя подкомитета по платежным системам и информационной безопасности ТПП РФ , западные страны действительно могут в любой момент отключить Visa и Mastercard в Венесуэле. Это стало понятно после того, как были введены санкции против российско-венесуэльского Еврофинанс — Моснарбанка в марте этого года. Эти же санкции заблокировали и платежи по картам, выпущенным банком.

При этом быстро создать суверенную платежную систему не получится.

«Если Венесуэла положит в основу своей разработки российскую платежную систему «Мир» или ее аналог — например, хотя бы тот же китайский Union Pay, то за 8-9 месяцев развернуть платежную систему вполне реально. Думаю, что если Венесуэла обратится к России за прототипом системы, то Россия свои наработки стране предоставит», — заявил Тимур Аитов.

Напомним, Центробанк потратил около 4,2 млрд руб. (приблизительно $65 млн) на создание Национальной системы платежных карт (НСПК), куда международные платежные системы были вынуждены передать обработку операций внутри России. При этом, по оценке Олега Абелева , начальника аналитического отдела ИК «Риком-Траст», разработка платежной системы Венесуэлы также может потребовать нескольких миллиардов рублей.

По словам Вячеслава Абрамова, директора офиса продаж « БКС Брокер », НСПК с момента принятия решения о необходимости создания заработал спустя 4 месяца, а первая карта появилась спустя 1,5 года. При этом вложения почти окупили себя спустя два года, так как чистая прибыль НСПК составляла 3,8 млрд руб, отмечает он.

Разговоры о создании суверенной платежной системы в Венесуэле проходят на фоне жесткого гуманитарного кризиса в стране.

По оценке Международного валютного фонда , уровень инфляции в Венесуэле в 2018 году составил 1 370 000%, безработица превысила 34%, а ВВП страны упал на 18%.

У венесуэльцев не хватает еды, а также предметов первой необходимости. Миллионы уже эмигрировали из страны, создав проблемы для соседних государств. Всего с 2015 года Венесуэлу покинули свыше 3 миллионов человек.

При этом, как признавали ранее эксперты, риски России и Китая потерять свои вложения при такой катастрофической ситуации в Венесуэле есть при любом сценарии: останется ли на своем посту действующий президент страны Николас Мадуро или оппозиция захватит власть.

«Россия не имеет никакой собственности в Венесуэле, так как все отношения ограничивались финансовыми вливаниями, такими как, например, предоплата за сырье или авансовые поставки отечественного оружия», — говорит Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

Риск для России потерять свои деньги велик при любом развитии событий, считает эксперт.