Саакашвили назвал сроки возвращения в Грузию

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что собирается вернуться в Грузию через месяц или три месяца.

Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая своим указом вернул Саакашвили гражданство страны. Политик на следующий день вернулся на Украину.

"Месяц или три месяца", — сказал Саакашвили в интервью Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1 в ответ на вопрос о том, как скоро он планирует вернуться в Грузию.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.

В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.