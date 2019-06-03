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Саакашвили назвал сроки возвращения в Грузию 

РИА Новости + ещё 22 34 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 3 июн — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что собирается вернуться в Грузию через месяц или три месяца.
Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая своим указом вернул Саакашвили гражданство страны. Политик на следующий день вернулся на Украину.
"Месяц или три месяца", — сказал Саакашвили в интервью Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1 в ответ на вопрос о том, как скоро он планирует вернуться в Грузию.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.
В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.
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Политика , В мире , Кавказ , Конфликты , Украина
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