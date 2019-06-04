Путин прокомментировал взрыв на заводе в Дзержинске

Президент России Владимир Путин поручил надзорным органам провести проверку по устранению нарушений требований пожарной безопасности после взрыва на заводе ГосНИИ Кристалл в городе «Дзержинске» Нижегородской области

Глава МЧС России Евгений Зиничев на совещании правительства сообщил, что 4 апреля на заводе произошла похожая ситуация — сдетонировали взрывчатые вещества с последующим разрушением производственного здания.

Была проведена внеплановая проверка по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности.

«Были выявлены 35 нарушений, вручено предписание по их устранению. Срок устранения — до 26 августа», — сообщил Зиничев.

В свою очередь российский президент заявил, что необходимо проверить, как была выстроена работа по устранению недостатков на заводе.

«Надо посмотреть обязательно, с прокуратурой тоже поговорю, как была построена работа по устранению выявленных недостатков. Что они делали, чего наметили делать и что реально делали, если довели до взрыва. Надо посмотреть и дать объективную оценку», — заявил Путин.

В результате взрыва разрушено 5 зданий, частично повреждено 54 здания в том числе 5 пожарных депо, которые прикрывали этот объект. В зоне поражения спасено из-под завалов были эвакуированы два человека.

В ближайшем населённом пункте было нарушено электроснабжение 687 домов, нарушено остекление в 628 жилых домах и 87 социальных объектах.

Он добавил, что в результате ЧС пострадали 89 человек, из них 18 человек госпитализированы.

1 июня на территории ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске произошёл взрыв.