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Путин прокомментировал взрыв на заводе в Дзержинске 

RT на русском + ещё 31 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поручил надзорным органам провести проверку по устранению нарушений требований пожарной безопасности после взрыва на заводе ГосНИИ Кристалл в городе «Дзержинске» Нижегородской области.
Глава МЧС России Евгений Зиничев на совещании правительства сообщил, что 4 апреля на заводе произошла похожая ситуация — сдетонировали взрывчатые вещества с последующим разрушением производственного здания.
Была проведена внеплановая проверка по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности.
«Были выявлены 35 нарушений, вручено предписание по их устранению. Срок устранения — до 26 августа», — сообщил Зиничев.
В свою очередь российский президент заявил, что необходимо проверить, как была выстроена работа по устранению недостатков на заводе.
«Надо посмотреть обязательно, с прокуратурой тоже поговорю, как была построена работа по устранению выявленных недостатков. Что они делали, чего наметили делать и что реально делали, если довели до взрыва. Надо посмотреть и дать объективную оценку», — заявил Путин.
В результате взрыва разрушено 5 зданий, частично повреждено 54 здания в том числе 5 пожарных депо, которые прикрывали этот объект. В зоне поражения спасено из-под завалов были эвакуированы два человека.
В ближайшем населённом пункте было нарушено электроснабжение 687 домов, нарушено остекление в 628 жилых домах и 87 социальных объектах.
Он добавил, что в результате ЧС пострадали 89 человек, из них 18 человек госпитализированы.
1 июня на территории ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске произошёл взрыв.
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Комментарии
Политика , Владимир Путин , Евгений Зиничев , Генпрокуратура РФ , МЧС , Нижегородская Область
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