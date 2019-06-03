Не признают Крым: Европа продлевает санкции

Еврокомиссия предложила продлить санкции в отношении России за присоединение Крыма. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.
По информации агентства, предложение о продлении санкций внесла в Еврокомиссию глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
Соответствующий документ поступил на рассмотрение 3 июня.
В документе отмечается, что «не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя».
Санкции за присоединение Крыма были введены в 2014 году. Впоследствии они неоднократно продлевались.