Не признают Крым: Европа продлевает санкции

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Не признают Крым и Севастополь: ЕС планирует продлить санкции против России 

Рамблер + ещё 6 6 минут назад
Еврокомиссия предложила продлить санкции в отношении России за присоединение Крыма. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.
По информации агентства, предложение о продлении санкций внесла в Еврокомиссию глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
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Соответствующий документ поступил на рассмотрение 3 июня.
В документе отмечается, что «не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя».
Санкции за присоединение Крыма были введены в 2014 году. Впоследствии они неоднократно продлевались.
Политика , Видео , В мире , Конфликты , Украина , cанкции , Федерика Могерини , ЕС , Еврокомиссия , Республика Крым , Севастополь
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