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В МИД РФ отреагировали на снос памятника Жукову в Харькове 

ТАСС 21 минуту назад
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в воскресенье назвала снос памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове и включение Владимира Познера в базу данных сайта "Миротворец" "серьезным вызовом" для новой власти Украины.
Националисты снесли памятник Жукову в Харькове
"Включение Владимира Познера в списки "Миротворца" и снос памятника Жукову в Харькове — серьезный вызов для новой власти, которой придется расставить знаки препинания в предложении "Осудить нельзя промолчать", — написала она на своей странице в Facebook.
Ранее представители националистических организаций во время пикета съезда партии "Доверяй делам" снесли бюст маршала Жукова в Харькове. При этом они заявили, что действуют в рамках закона о декоммунизации.
В тот же день украинский сайт "Миротворец" добавил Владимира Познера в свою базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины". Украинский сайт "Миротворец" называет себя базой, в которую вносятся люди, якобы сотрудничающие с ополчением Донбасса, на деле же он публикует личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине не угодили авторам сайта. Интернет-ресурс не имеет официального статуса, однако на практике людей из списка украинские пограничники отказываются пускать в страну.
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Комментарии82
Политика , Видео , Георгий Жуков , Владимир Познер , Мария Захарова , МИД , Харьков
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