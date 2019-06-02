В МИД РФ отреагировали на снос памятника Жукову в Харькове

"Включение Владимира Познера в списки "Миротворца" и снос памятника Жукову в Харькове — серьезный вызов для новой власти, которой придется расставить знаки препинания в предложении "Осудить нельзя промолчать", — написала она на своей странице в Facebook.

Ранее представители националистических организаций во время пикета съезда партии "Доверяй делам" снесли бюст маршала Жукова в Харькове. При этом они заявили, что действуют в рамках закона о декоммунизации.

В тот же день украинский сайт "Миротворец" добавил Владимира Познера в свою базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины". Украинский сайт "Миротворец" называет себя базой, в которую вносятся люди, якобы сотрудничающие с ополчением Донбасса, на деле же он публикует личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине не угодили авторам сайта. Интернет-ресурс не имеет официального статуса, однако на практике людей из списка украинские пограничники отказываются пускать в страну.