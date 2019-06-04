Зеленский разочаровал депутата Госдумы РФ

Наступает разочарование в господине Зеленском, который уже изначально занял непоследовательную и ущербную политику по отношению к Крыму. К сожалению, он показывает себя как политик, который не имеет личного мнения и не принимает самостоятельные решения. Все стратегии возвращения Крыма туманные и бесперспективные. Не стоит нашим «партнёрам» даже бумагу марать пустыми измышлениями — цитирует Шеремета РИА Новости.

По мнению депутата, нынешний лидер Украины ничем не хуже и не лучше предыдущего и страдает от этого прежде всего украинский народ.