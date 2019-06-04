Президент Украины разочаровал своей позицией по Крыму, заявил Михаил Шеремет, депутат от крымского региона. Стратегию «возвращения» полуострова Владимир Зеленский обсудит 4 июня с чиновниками НАТО и Евросоюза в Брюсселе.
Наступает разочарование в господине Зеленском, который уже изначально занял непоследовательную и ущербную политику по отношению к Крыму. К сожалению, он показывает себя как политик, который не имеет личного мнения и не принимает самостоятельные решения. Все стратегии возвращения Крыма туманные и бесперспективные. Не стоит нашим «партнёрам» даже бумагу марать пустыми измышлениями — цитирует Шеремета РИА Новости.
По мнению депутата, нынешний лидер Украины ничем не хуже и не лучше предыдущего и страдает от этого прежде всего украинский народ.
Как писал News.ru ранее, Владимир Зеленский допустил возможность сотрудничества с бывшим губернатором Одесской области и экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.