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Кадыров раскритиковал харьковчан, снесших памятник маршалу Жукову 

Ura.Ru + ещё 94 39 минут назад
Фото: @StudMedia
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «сектористами» и «корпусистами» украинцев, которые снесли бюст маршала СССР Георгия Жукова в Харькове. Как пишет чеченский лидер в своем Telegram-канале, даже в Германии не додумались бы сносить памятник великому полководцу.
«Сектористы и корпусисты снесли его бюст [маршала Жукова], они ничем не прославились, а покрыли себя позором», — пишет Кадыров.
Глава Чечни предположил, что таким образом жители Харькова хотели сделать «жест в сторону Запада», но просчитались.
«В повергнутом войсками Жукова Берлине никому не пришло бы в голову совершать подобные позорные действия», — отметил Кадыров.
Он напомнил, что Жуков в свое время принимал безоговорочную капитуляцию Германии, командовал парадами Победы в Москве и в Берлине. По мнению чеченского лидера, сотни городов мира посчитали бы за честь иметь в своих парках памятник Георгию Жукову.
Как ранее писало «URA.RU», в Харькове националисты повалили с постамента бюст маршала Георгия Жукова. На его месте установили украинский флаг.
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Комментарии34
Политика , В мире , Украина , Георгий Жуков , Рамзан Кадыров , Харьков
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