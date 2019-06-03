Кадыров раскритиковал харьковчан, снесших памятник маршалу Жукову

«Сектористы и корпусисты снесли его бюст [маршала Жукова], они ничем не прославились, а покрыли себя позором», — пишет Кадыров.

Глава Чечни предположил, что таким образом жители Харькова хотели сделать «жест в сторону Запада», но просчитались.

«В повергнутом войсками Жукова Берлине никому не пришло бы в голову совершать подобные позорные действия», — отметил Кадыров.

Он напомнил, что Жуков в свое время принимал безоговорочную капитуляцию Германии, командовал парадами Победы в Москве и в Берлине. По мнению чеченского лидера, сотни городов мира посчитали бы за честь иметь в своих парках памятник Георгию Жукову.

Как ранее писало «URA.RU», в Харькове националисты повалили с постамента бюст маршала Георгия Жукова. На его месте установили украинский флаг.