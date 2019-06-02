Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Совфеде прокомментировали слова Климкина о давлении на Россию 

RT на русском + ещё 3 43 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что Киев направил всем главам МИД «из стран друзей и партнёров» обращение с просьбой о давлении на Россию.
«Климкин демонстрирует активность в завершении своей политической деятельности. Большой вопрос, как она дальше сложится. Тем не менее, не к так называемым странам-партнёрам надо делать подобные обращения. Мировое сообщество уже давно поняло, что давление на Россию не достигает желаемого эффекта и зачастую имеет обратный результат», — заявил Цеков.
Сенатор также отметил, что российская сторона не раз выражала свою позицию по решению Международного трибунала.
«Тот инцидент и провокация, которую устроила Украина в Керченском проливе, совершенно не подпадает под его юрисдикцию», — заключил он.
Ранее Климкин заявил, что Киев 1 июня направил всем главам внешнеполитических ведомств «из стран друзей и партнёров» обращение с просьбой о давлении на Россию для исполнения решения Международного трибунала в Гамбурге.
Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны 25 ноября 2018 года после того, как незаконно пересекли границу России.
25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал освободить задержанных военнослужащих. При этом требования о прекращении уголовного дела предъявлено не было.
RT на русском: последние новости
В Кремле заявили об отсутствии условий для встречи в нормандском формате В Госдуме прокомментировали приглашение Зеленского в Вашингтон В правительстве России не исключили выход Украины ещё из трёх соглашений СНГ
Комментарии
Политика , Конфликты , Украина , Павел Климкин , Сергей Цеков , МИД , ООН , Совет Федерации , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония отказалась от мирного договора с Россией994
За Крым: Познер попал в скандальный «Миротворец»
Израиль объяснил ракетный удар по Сирии21
Савченко объявила проигранным бой за Донбасс160
Посреди Европы появилась новая горячая точка336
Видео
00:22
Опубликовано видео удара Израиля по Сирии
Другое
08:08
Посреди Европы появилась новая горячая точка
В мире Европа
00:50
«Секс был, но кто убил, не знаю»: Признание главы Раменского
Происшествия
04:37
«Ради детей»: Зеленский отменил решение Порошенко
Украина В мире
00:59
В Дзержинске на заводе «Кристалл» произошёл взрыв
Другое
00:57
Обычных пожарных отозвали с места взрыва в Дзержинске
Происшествия
05:24
В войне с С-400 США несут огромные потери
Оружие Ближний Восток
04:17
В ГД отреагировали на приглашение Зеленского в Вашингтон
Политика
00:42
«Выпил воду с червяком»: Российского чиновника довели
Общество
00:57
Место взрыва в Дзержинске сняли с воздуха
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение