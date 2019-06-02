В Совфеде прокомментировали слова Климкина о давлении на Россию

«Климкин демонстрирует активность в завершении своей политической деятельности. Большой вопрос, как она дальше сложится. Тем не менее, не к так называемым странам-партнёрам надо делать подобные обращения. Мировое сообщество уже давно поняло, что давление на Россию не достигает желаемого эффекта и зачастую имеет обратный результат», — заявил Цеков.

Сенатор также отметил, что российская сторона не раз выражала свою позицию по решению Международного трибунала.

«Тот инцидент и провокация, которую устроила Украина в Керченском проливе, совершенно не подпадает под его юрисдикцию», — заключил он.

Ранее Климкин заявил, что Киев 1 июня направил всем главам внешнеполитических ведомств «из стран друзей и партнёров» обращение с просьбой о давлении на Россию для исполнения решения Международного трибунала в Гамбурге.

Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны 25 ноября 2018 года после того, как незаконно пересекли границу России.