В Госдуме прокомментировали приглашение Зеленского в Вашингтон

«Я думаю, никакой сенсации на встрече не будет… Американскому президенту не придётся тщательно готовиться к ней, нужно лишь придумать новые санкции и открыть кошелек», — сказал Бальбек.

Он отметил, что «это будет представлено на пресс-подходе как великое событие в поддержку „украинского“ Крыма и Донбасса».

Ранее Трамп пригласил Зеленского совершить официальный визит в Вашингтон.

Также отмечается, что Зеленский поблагодарил США «за последовательную поддержку территориальной целостности Украины».