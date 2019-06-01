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В Госдуме прокомментировали приглашение Зеленского в Вашингтон 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT решение президента США Дональда Трампа пригласить своего украинского коллегу Владимира Зеленского совершить официальный визит в Вашингтон.
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«Я думаю, никакой сенсации на встрече не будет… Американскому президенту не придётся тщательно готовиться к ней, нужно лишь придумать новые санкции и открыть кошелек», — сказал Бальбек.
Он отметил, что «это будет представлено на пресс-подходе как великое событие в поддержку „украинского“ Крыма и Донбасса».
Ранее Трамп пригласил Зеленского совершить официальный визит в Вашингтон.
Также отмечается, что Зеленский поблагодарил США «за последовательную поддержку территориальной целостности Украины».
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Политика , Руслан Бальбек , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Госдума , Республика Крым , США
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