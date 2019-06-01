Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин поздравил Надежду Кадышеву с юбилеем 

РИА Новости + ещё 1 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поздравил певицу Надежду Кадышеву с юбилеем, отметив, что своим творчеством она обогатила самобытные традиции русской народной песни, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемая Надежда Никитична! Примите поздравления с юбилейным днем рождения. Благодаря уникальным вокальным данным, таланту и содержательному, интересному репертуару вы снискали широкую известность и искреннюю любовь публики, своим творчеством обогатили самобытные традиции русской народной песни", — отметил Путин.
Глава государства пожелал Кадышевой здоровья, благополучия и процветания ансамблю "Золотое кольцо".
Последние новости
«Судьба мира решится в ближайшие годы». Далай-лама о надеждах на Россию Поиграл и умер: популярное увлечение вошло в список заболеваний Волочковой отказали в трате госсредств
Политика , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция приготовила почву для отказа от С-40056
Обычных пожарных отозвали с места взрыва в Дзержинске164
Зеленский впервые показал публике сына11
«Взрыв был слышен в Нижнем Новгороде»15
В Москве нашли бомжующую шведскую писательницу2
Видео
00:57
Обычных пожарных отозвали с места взрыва в Дзержинске
Происшествия
04:17
В ГД отреагировали на приглашение Зеленского в Вашингтон
Политика
00:57
Место взрыва в Дзержинске сняли с воздуха
Происшествия
04:37
Зеленского позвали в Вашингтон
В мире Украина
00:57
Названо число пострадавших от взрывов в Дзержинске
Происшествия
00:59
Военнослужащим ВСУ назначили новые премии
В мире
01:27
Названа причина взрывов на заводе в Дзержинске
Происшествия
00:09
В Дзержинске прогремел взрыв
Происшествия
01:53
В Симферополе открыли памятник Чижику-Пыжику
Общество
02:35
Молодые мамы подрались на детской площадке из-за качелей
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение