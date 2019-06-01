Путин поздравил Надежду Кадышеву с юбилеем 

Президент России Владимир Путин поздравил певицу Надежду Кадышеву с юбилеем, отметив, что своим творчеством она обогатила самобытные традиции русской народной песни, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемая Надежда Никитична! Примите поздравления с юбилейным днем рождения. Благодаря уникальным вокальным данным, таланту и содержательному, интересному репертуару вы снискали широкую известность и искреннюю любовь публики, своим творчеством обогатили самобытные традиции русской народной песни", — отметил Путин.
Глава государства пожелал Кадышевой здоровья, благополучия и процветания ансамблю "Золотое кольцо".