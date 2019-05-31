Пушков высмеял переименование русских фамилий на Украине 

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял обновлённую редакцию учебника «Украинское правописание», в которой будет содержаться новое правописание некоторых русских фамилий.
В конце мая правительство Украины приняло решение о том, что русские антропонимы с окончанием -ой необходимо будет писать через -ий, чтобы была видна украинская самоидентичность.
На Украине решили пощадить Толстого. Теперь по новым правилам все фамилии, оканчивающиеся на -ой, будут писать через -ий. Но «Толстий» звучало бы столь нелепо, что лишь дискредитировало бы новые правила. Зато Дмитрий Донской будет ныне «Доньский». Знайте, мол, нашу незалежность, — написал политик в Twitter.
Завершающий текст новой редакции учебника будет обнародован 3 июня.
Как ранее писал News.ru, Пушков оценил угрозы спикера Верховной рады в адрес президента Украины Владимира Зеленского. По мнению члена Совета Федерации, украинскому политику нужно не критиковать нового главу государства, а сидеть тише воды и паковать чемоданы в преддверии внеочередных парламентских выборов.