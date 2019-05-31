Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Колокольцев встретился с главой МВД Узбекистана в Ташкенте 

RT на русском 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев встретился с главой МВД Узбекистана Пулатом Бобожоновым в Ташкенте, сообщает kp.ru.
Колокольцев высоко оценил уровень организации заседания Совета министров внутренних дел государств — участников СНГ и рассказал о положительных результатах первого этапа межгосударственной операции «Розыск», состоявшейся в марте 2019 года.
«В результате на территории России было задержано 250 преступников, разыскиваемых органами внутренних дел (полицией) других государств — участников СНГ», — отметил он.
Кроме того, Колокольцев и Бобожонов подписали протокол о взаимодействии на 2019 — 2021 годы.
«По словам главы МВД России, этот документ придаст новый импульс совместной работе по ключевым направлениям в правоохранительной деятельности», — рассказала официальный представитель российского ведомства Ирина Волк.
В апреле сообщалось, что Колокольцев встретился с послами иностранных государств.
RT на русском: последние новости
об обострении ситуации на Балканах «Они ведут себя как во времена Дикого Запада»: Песков о методах конкуренции энергетических компаний США В Евросовете подтвердили встречу Туска и Зеленского 5 июня
Комментарии
Политика , Ирина Волк , Владимир Колокольцев , МВД , Комсомольская правда , Узбекистан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина избавится от русских фамилий70
Пока вы не уснули: Трампу нужна помощь Путина39
СБУ — на выход: Зеленский устроил массовые увольнения167
Убил любовницу? Районный глава задержан на рабочем месте12
Гибель МН17: Вину России поставили под сомнение463
Видео
01:05
Голикова объяснила странный перенос выходных
Общество
00:42
Российский чиновник напоказ выпил воду с червями
Общество
02:06
Журналистов пустили на борт «запасного Пентагона»
Армия В мире
02:40
Скандал на «Евровидении»: Итоги конкурса не пересмотрят
Шоу-бизнес
00:15
Внучка Ротару отпраздновала 18-летие в Лондоне
Шоу-бизнес
01:14
Пока вы спали: Путин назвал способ стать властелином мира
Политика
00:34
Порошенко возглавил новую партию
В мире Украина
06:07
Беглого банкира связали с убийством миллиардера Минеева
Происшествия
01:38
Контрабанда с 60 мешками бивней мамонта попала на видео
Происшествия
01:00
Рада едва не признала Крым частью России
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение