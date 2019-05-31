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Жириновский предложил увязать материнский капитал с рождаемостью 

Lenta.ru 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Материнский капитал необходимо увязать с рождаемостью в конкретном регионе и выплачивать его в тех субъектах федерации, где рождаемость низкая. С таким предложением выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в Государственной Думе. Тогда по мысли политика Россия получит значительный приток населения в силу увеличения рождаемости.
«А если мы будем просто по всей стране его распределять, то это не приведет к повышению рождаемости в тех регионах, в которых смертность ее превышает», — уточнил глава ЛДПР.
Глава партии обратил внимание парламентариев на то, что его партия изначально предлагала назвать материнский капитал семейным.
«Мы почему-то оставляем в стороне неполные семьи, когда там тяжелее всего женщине. Отца нет, мужа нет, и ей никаких денег не положено. Поэтому здесь надо расширять функцию капитала, назвать его семейный», — отметил Владимир Жириновский.
Политик высказал мнение, что при идеальном варианте, когда денег в бюджете достаточно, их можно давать во все регионы.
«Но если деньги ограничены, то надо дать туда, где потенциал рождаемости будет выше, если мы простимулируем», — подчеркнул лидер ЛДПР.
Поэтому надо сосредоточиться на решении демографических задач в регионах Крайнего Севера и Дальнего Востока, то есть там, где численность населения уменьшается.
Владимир Жириновский заявил, что на федеральном уровне никто не занимается проблемами демографии и предложил создать профильное министерство народонаселения, чтобы оно проводило государственную политику с учетом геополитических реалий. Местные органы управления по мнению политика с этим комплексом проблем не справляются. Лидер партии также высказал предложение в случае отказа женщины от искусственного прерывания беременности давать ей сумму в полмиллиона рублей.
Лидер ЛДПР также предложил, чтобы будущее федеральное демографическое ведомство занималось проблемами переселенцев, в том числе из Украины и Балкан, поскольку приток населения должен быть желательно из славянских, православных стран, хотя приезжать в нашу страну могут и «другие категории граждан». По мнению Жириновского, миграционная служба слишком долго рассматривает заявления желающих переехать в Россию.
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Политика , Общество , Владимир Жириновский , Госдума , ЛДПР
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