Жириновский предложил увязать материнский капитал с рождаемостью

Владимир Жириновский в Материнский капитал необходимо увязать с рождаемостью в конкретном регионе и выплачивать его в тех субъектах федерации, где рождаемость низкая. С таким предложением выступил лидер ЛДПР Государственной Думе . Тогда по мысли политика Россия получит значительный приток населения в силу увеличения рождаемости.

«А если мы будем просто по всей стране его распределять, то это не приведет к повышению рождаемости в тех регионах, в которых смертность ее превышает», — уточнил глава ЛДПР.

Глава партии обратил внимание парламентариев на то, что его партия изначально предлагала назвать материнский капитал семейным.

«Мы почему-то оставляем в стороне неполные семьи, когда там тяжелее всего женщине. Отца нет, мужа нет, и ей никаких денег не положено. Поэтому здесь надо расширять функцию капитала, назвать его семейный», — отметил Владимир Жириновский.

Политик высказал мнение, что при идеальном варианте, когда денег в бюджете достаточно, их можно давать во все регионы.

«Но если деньги ограничены, то надо дать туда, где потенциал рождаемости будет выше, если мы простимулируем», — подчеркнул лидер ЛДПР.

Поэтому надо сосредоточиться на решении демографических задач в регионах Крайнего Севера и Дальнего Востока, то есть там, где численность населения уменьшается.

Владимир Жириновский заявил, что на федеральном уровне никто не занимается проблемами демографии и предложил создать профильное министерство народонаселения, чтобы оно проводило государственную политику с учетом геополитических реалий. Местные органы управления по мнению политика с этим комплексом проблем не справляются. Лидер партии также высказал предложение в случае отказа женщины от искусственного прерывания беременности давать ей сумму в полмиллиона рублей.

Лидер ЛДПР также предложил, чтобы будущее федеральное демографическое ведомство занималось проблемами переселенцев, в том числе из Украины и Балкан, поскольку приток населения должен быть желательно из славянских, православных стран, хотя приезжать в нашу страну могут и «другие категории граждан». По мнению Жириновского, миграционная служба слишком долго рассматривает заявления желающих переехать в Россию.