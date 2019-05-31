Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась к Владимиру Путину с просьбой реформировать систему детских домов-интернатов.
«Мы просим вас дать поручение правительству Российской Федерации и решить этот вопрос с реформированием детских домов-интернатов. Их у нас 109, там находятся 13 тысяч детей», — заявила Кузнецова на встрече с президентом.
Детский омбудсмен отметила, что сейчас она проводит проверку детдомов-интернатов для инвалидов и сирот.
«Это самая незащищенная категория детей, и для меня лично это лакмусовая бумажка вообще отношения региона к теме детства. Если не защищены даже они, то о чем мы тогда можем говорить», — подчеркнула омбудсмен.
По словам Кузнецовой, в этой сфере выявлена масса нарушений, включая неоказание необходимой помощи подопечным.
«Мы выявили, безусловно, грубейшие нарушения имущественных прав, иные вопросы, к сожалению, не решены, начиная с тяжелой обстановки и состояния материально-технической базы и заканчивая не использованным и не реализованным вовремя их правом на медицинскую поддержку. Многих из них можно вылечить, а многие из них могут найти семью в этом случае», — заключила омбудсмен.