Анна Кузнецова попросила Путина реформировать систему детских домов

«Мы просим вас дать поручение правительству Российской Федерации и решить этот вопрос с реформированием детских домов-интернатов. Их у нас 109, там находятся 13 тысяч детей», — заявила Кузнецова на встрече с президентом.

Детский омбудсмен отметила, что сейчас она проводит проверку детдомов-интернатов для инвалидов и сирот.

«Это самая незащищенная категория детей, и для меня лично это лакмусовая бумажка вообще отношения региона к теме детства. Если не защищены даже они, то о чем мы тогда можем говорить», — подчеркнула омбудсмен.

По словам Кузнецовой, в этой сфере выявлена масса нарушений, включая неоказание необходимой помощи подопечным.