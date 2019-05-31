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Путин обсудил с СБ России ситуацию в Идлибе 

RT на русском 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Российский лидер Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию в сирийском Идлибе, а также свои международные контакты на полях Высшего Евразийского экономического совета в Казахстане.
Об этом, как передаёт РИА Новости, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Участники совещания говорили о ситуации в Идлибе. В частности, была выражена обеспокоенность в связи с продолжающимися вылазками и обстрелами со стороны боевиков-террористов», — сказал он.
Как отметил Песков, Путин проинформировали участников совещания о своих двусторонних контактах на полях саммита ВЕЭС в Нур-Султане.
«Кроме того, участники совещания продолжили обмен мнениями по теме искусственного интеллекта в развитие состоявшегося в четверг совещания у главы государства», — добавил он.
Также обсуждались некоторые текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня.
В совещании приняли участие спикеры палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Антон Вайно, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Ранее Путин заявил, что страна, которая сможет обеспечить монополию в области искусственного интеллекта, станет властелином мира.
Эксперт Урван Парфентьев в беседе с Nation News оценил перспективы развития искусственного интеллекта.
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