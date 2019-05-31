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Москва не будет тормозить нормализацию отношений с Киевом, заявил Косачев 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Москва не будет искусственно тормозить нормализацию российско-украинских отношений, если на Украине будут обеспечены права и интересы всех граждан, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Никакого искусственного торможения нормализации российско-украинских отношений с нашей стороны не будет при том понимании, что на Украине в полном объеме будут обеспечиваться права и интересы всех без исключения граждан вне зависимости от их языка, национальности, вероисповедания и культуры", — сказал Косачев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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Политика , Украина , Константин Косачев , Совет Федерации , РИА Новости , Киев , Москва
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