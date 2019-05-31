Москва не будет искусственно тормозить нормализацию российско-украинских отношений, если на Украине будут обеспечены права и интересы всех граждан, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Никакого искусственного торможения нормализации российско-украинских отношений с нашей стороны не будет при том понимании, что на Украине в полном объеме будут обеспечиваться права и интересы всех без исключения граждан вне зависимости от их языка, национальности, вероисповедания и культуры", — сказал Косачев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".