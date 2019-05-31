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В Кремле не знают об удалении сцен из фильма о Элтоне Джоне 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Кремле не располагают информацией о внесенных изменениях в биографический фильм о британском музыканте Элтоне Джоне в связи с его выходом в российский прокат, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Биографический музыкальный фильм режиссера Декстера Флетчера "Рокетмен" (англ. Rocketman) рассказывает о жизни Элтона Джона. В российском прокате фильм появится с 6 июня.
"Я не могу вам ничего сказать, я не знаю, что это за фильм, что именно вырезали, кто вырезал и кто порекомендовал это сделать. Я думаю, что лучше все-таки спросить министерство культуры на этот счет",
— сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, считают ли в Кремле удаление из фильма ряда сцен сексуального характера и моментов, связанных с наркотиками, проявлением цензуры.
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Политика , Общество , Элтон Джон , Дмитрий Песков , Минкультуры
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