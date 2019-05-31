Механизм борьбы с фейкньюс в мире так и не выработали, заявила Захарова

Мария Захарова. Противодействие распространению заведомо лживых новостей требует сотрудничества все стран, пока никаких действенных механизмов не выработано, заявила официальный представитель МИД РФ "Пару лет назад мы предлагали секретариату ООН разработать общий механизм по противодействию фейковым новостям и дезинформации. К сожалению, мы не увидели широкой поддержки. Тут же идею начали использовать в страновом качестве, например во Франции прошла череда мероприятий. Но все заводится не туда, а именно к регулированию медиапространства, к контролю над тем, что не подлежит к контролю. Идет наступление на свободу слова. При этом никаких действенных механизмов противодействия фейковым новостям не предложено", — сказал Захарова в интервью азербайджанскому телеканалу СВС. По ее словам, "противодействовать этому злу необходимо совместной работой". "Без совместной работы все бесполезно. Должны быть кооперация между странами, координация взаимодействия между профильными структурами: между союзами журналистов и журналистскими сообществами. Что мы видим сегодня? Например, Россия-Германия. Как могли бы противодействовать? Есть союзы журналистов двух стран, казалось бы, можно обмениваться информацией, проводить совместные мероприятия. В результате мы видим "крестовых поход" Союза журналистов Германии в отношении российских журналистов. Вместо того, чтобы противодействовать распространению фейк-новостей и находить способы, в том числе и фактчекинга, мы видим письма руководства Союза журналистов Германии о том, чтобы не выдавать российским журналистам аккредитации и лицензии", — сказала она. В середине января Германский союз журналистов (DJV) призвал надзорные органы не выдавать лицензию на телевизионное вещание RT Deutsch, заявив, что RT является не средством информации, а "инструментом пропаганды Кремля". Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир назвал призыв немецких коллег "вопиющим и беспринципным нарушением базовых принципов профессии" и заявил, что намерен поднять вопрос агрессии в отношении российских СМИ на международном уровне. Официальный представитель МИД РФ тогда заявила, что Москва в кратчайшие сроки направит в ОБСЕ информацию о попытках дискредитации российских СМИ в Германии. Она отметила "активизацию масштабной кампании в немецкой прессе по дискредитации представленных в стране российских и русскоязычных СМИ", в частности, телеканала RT Deutsch и агентства Sputnik в Германии.