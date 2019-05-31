«Вопрос назрел, процесс идет». Но будет ли «безвиз» у России и Японии?

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Россия напомнила Японии о своем предложении отменить визы. Примет ли Токио это предложение, в эфире радио Sputnik предположили эксперты. Россия напомнила Японии о своем давнем предложении перейти к полному безвизовому режиму. Как отметил глава МИД Сергей Лавров по итогам встречи с его японским коллегой Таро Коно, речь идет об инициативе президента России Владимира Путина о введении режима свободного перемещения между всеми жителями Сахалинской области и жителями префектуры Хоккайдо. "Мы сегодня напомнили о давнем российском предложении перейти к полному безвизовому режиму между РФ и Японией, начиная с поездок, которые связаны с деловыми, туристическими целями", — сказал Лавров. Министр выразил надежду, что диалог между странами продолжится. Кандидат политических наук, эксперт РИСИ Андрей Губин считает, что отмена виз была бы своевременным шагом. "Я думаю, что время для этого давно настало, поскольку доверие между нашими странами находится на достаточно высоком уровне, и отношения переживают хорошие времена. Вопрос давно назрел и лежит на поверхности. Тем более что работа по отмене виз и облегчению краткосрочных визитов ведется. Единственное, чего не хотелось бы видеть от японской стороны — это увязки данного вопроса с территориальными проблемами либо с какими-то другими политическими аспектами. Все-таки хотелось бы работать по вопросам визовых обменов отдельно от нашей общей политической повестки. Я думаю, что японская сторона вполне может на это решиться и не портить общее впечатление от такого доброго жеста", — сказал Андрей Губин в эфире радио Sputnik. Заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов , в свою очередь, настроен не так оптимистично. "Я не очень верю в то, что визы будут в ближайшем будущем отменены, так как это было бы слишком радикальным шагом. Я говорю с позиции Японии, которая очень осторожно относится к либерализации миграционного законодательства и, в общем и целом, достаточно настороженно относится к России. Но процесс идет в этом направлении, и сейчас уже есть многократные визы, длительные — на три года, есть рабочие визы. Ускорен срок получения визы — можно визу получить за три дня, раньше на это требовалось две недели. Процесс идет, но будет ли он реализован в ближайшее время, мне трудно судить. Но мне кажется, что стоит быть осторожным в своих оценках", — отметил Дмитрий Стрельцов в эфире радио Sputnik. В Токио проходит встреча в формате "2+2": в переговорах участвуют главы внешнеполитических и оборонных ведомств. Россию представляют Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу , Японию — Таро Коно и глава японского Минобороны Такэси Ивая. Стороны обсуждают ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и международную повестку.